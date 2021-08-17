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В каком возрасте украинцы чаще всего умирают от коронавируса - Минздрав

Самый высокий риск смерти у тех украинцев, которые старше 60 лет

17 августа 2021, 19:13
Автор:

Корж Антон

Люди возрастом 60+ лет составляют свыше 80% всех умерших от коронавируса в Украине. На другие категории приходится менее 20% жертв инфекции. Больший возраст повышает шансы не пережить заболевание коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В каком возрасте украинцы чаще всего умирают от коронавируса - Минздрав

Иллюстративное фото / Pixabay

Согласно данным Минздрава, с момента начала пандемии коронавируса и до 14 августа 2021 года Украина потеряла от коронавируса 53255 человек. Из этого количества 43566 умерших — в возрасте 60+ лет.

В этой категории умерших возраста 60+ 15533 человека (29%) составили люди возраста 60-69 лет. 52% жертв приходится на украинцев возрастом 70-79 лет, остальные — люди возраста 80+. Таким образом, менее пятой части жертв коронавируса приходится на украинцев, чей возраст менее 60 лет.

В МОЗ подчеркивают, что риск для пожилых украинцев значительно более высок, чем для других граждан стран. Соответственно, единственным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Пока что вакцинация для украинцев — дело сугубо добровольное и принуждать к ней не могут.

Напомним, что в скором времени антикоронавирусная вакцинация может стать для украинцев обязательной. Подробнее — в публикации портала “Комментарии”.

При этом в некоторых случаях прививка от коронавируса может быть опасна для вакцинирующегося. Например, определенно не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая имеет отличный от первой тип производства.

Между тем ученые считают, что уже через несколько лет человечество сможет совладать с пандемией коронавируса и в дальнейшем этот вирус станет опасным разве что для детей. Подобное "омоложение" категории пациентов характерно для всей группы коронавирусов, которые известны науке.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.261895253973587/1924157687747327/
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