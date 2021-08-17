Способен ли COVID-19 превратиться в исключительно «детский» вирус — ученые

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Вечканова Елена
Коронавирусная
пандемия продолжает влиять на человеческую популяцию: и в экономике, и в
медицине, и во многих других сферах. Однако исследователи предполагают, что уже
через пару лет, учитывая характер COVID-19, этот вирус окончательно
"помолодеет", став угрозой только для не вакцинированных или не болевших детей.
Такую информацию опубликовало профильное издание Medical Xpress.
В будущем коронавирус может быть опасным только для детей. Фото из открытых источников
Над исследованием
работала команда американских и норвежских исследователей. По словам ученого
Оттара Бёрнстада, пока коронавирус все еще демонстрирует увеличение тяжелых
случаев заболевание у людей более старшего возраста.
Бёрнстад поясняет,
что подобное "омоложение" категории пациентов характерно для всей группы
коронавирусов, которые известны науке. Также по схожей схеме действуют и вирусы
гриппа.
В пример ученый
привел азиатский (или российский) грипп, вспышка которого в 1889-1890 годах
унесла жизни более миллиона человек по всему миру. Больше всего тогда
пострадали люди старше 70 лет. Сейчас же этот вирус имеет эндемичный, легкий характер,
и заразен зачастую только для детей в возрасте от 7 до 12 месяцев.
Также исследователи отметили, что хоть выработка антител к COVID-19 естественным способом (через перенесение заболевания) по-прежнему происходит, вакцинация действует намного быстрее и является защитой куда серьезней.
К слову, Оттар Бёрнстад добавил, что если коллективного иммунитета в ближайшее время так и не будет достигнуто в большинстве стран, то коронавирусная пандемия может быть "продлена" на десятилетие вперед.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что экологические проблемы могут оказаться фактором влияющим не только на ситуацию в окружающей среде и организм человека в целом, но и на тяжесть протекания коронавирусного заболевания. Как отмечают исследователи, при лесных пожарах происходит выработка мелких твердых частичек (PM2,5), связанных с различными заболеваниями органов дыхания, в т.ч. астмой. По информации американских ученых, их концентрация и приводит к увеличению количества заболевших ковидом. Подробнее — в нашей публикации.
Также на портале вы можете узнать о том, что в Америке зарегистрировали вспышку нового, еще более опасного, нежели "дельта", коронавирусного штамма.
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