Способен ли COVID-19 превратиться в исключительно «детский» вирус — ученые

Коронавирусная пандемия продолжает влиять на человеческую популяцию: и в экономике, и в медицине, и во многих других сферах. Однако исследователи предполагают, что уже через пару лет, учитывая характер COVID-19, этот вирус окончательно "помолодеет", став угрозой только для не вакцинированных или не болевших детей. Такую информацию опубликовало профильное издание Medical Xpress.



В будущем коронавирус может быть опасным только для детей. Фото из открытых источников

Над исследованием работала команда американских и норвежских исследователей. По словам ученого Оттара Бёрнстада, пока коронавирус все еще демонстрирует увеличение тяжелых случаев заболевание у людей более старшего возраста.

"Впрочем, наши результаты моделирования свидетельствуют о том, что риск заражения, скорее всего, перенесется на младших детей, поскольку взрослое общество обретет иммунитет — либо благодаря вакцинации, либо из-за влияния вируса (переболев)", — отметил исследователь.

Бёрнстад поясняет, что подобное "омоложение" категории пациентов характерно для всей группы коронавирусов, которые известны науке. Также по схожей схеме действуют и вирусы гриппа.

В пример ученый привел азиатский (или российский) грипп, вспышка которого в 1889-1890 годах унесла жизни более миллиона человек по всему миру. Больше всего тогда пострадали люди старше 70 лет. Сейчас же этот вирус имеет эндемичный, легкий характер, и заразен зачастую только для детей в возрасте от 7 до 12 месяцев.

Также исследователи отметили, что хоть выработка антител к COVID-19 естественным способом (через перенесение заболевания) по-прежнему происходит, вакцинация действует намного быстрее и является защитой куда серьезней.

К слову, Оттар Бёрнстад добавил, что если коллективного иммунитета в ближайшее время так и не будет достигнуто в большинстве стран, то коронавирусная пандемия может быть "продлена" на десятилетие вперед.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что экологические проблемы могут оказаться фактором влияющим не только на ситуацию в окружающей среде и организм человека в целом, но и на тяжесть протекания коронавирусного заболевания. Как отмечают исследователи, при лесных пожарах происходит выработка мелких твердых частичек (PM2,5), связанных с различными заболеваниями органов дыхания, в т.ч. астмой. По информации американских ученых, их концентрация и приводит к увеличению количества заболевших ковидом. Подробнее — в нашей публикации.

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