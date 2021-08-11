В США начал бушевать новый штамм коронавируса: чем опасен

Коронавирусная пандемия, похоже, не собирается идти на спад. Только человечество слегка свыклось с дельта-штаммом, как ему "на помощь" спешит новая мутация, заимевшая название "Йота". Как информирует "РБК-Украина", в Соединенных Штатах начали массово диагностировать именно этот штамм у подхвативших ковид.



Йота-штамм коронавируса начал бушевать в США. Фото из открытых источников

Отметим, что впервые "йота" была зафиксирована у одного из жителей Нью-Йорка. Это произошло еще в ноябре 2020 года. В последствии случаи также подтверждались и в других американских штатах, и во многих других государствах мира.

В научной среде штамм имеет кодировку "B.1.526". Исследователи акцентируют внимание на том, что эта разновидность болезни является еще более заразной, нежели нашумевший "дельта-штамм". Ученые считают, что она на 25% быстрее распространяется между людьми, нежели любой другой пока известный науке штамм.

Также "йота" является более опасной в плане смертности. Согласно исследованию, опубликованному в News Medical, около 82% пациентов старше 45 лет, подхвативших вирус с этой мутацией, не смогли победить болезнь.

Отдельно подчеркивается, что 10% из уже переболевших ковидом людей могут повторно заболеть, если "встретятся" с йота-штаммом. Согласно медицинской информации, эта мутация способна устоять даже перед выработанным иммунитетом.

Интересно, что такой вид заболевания, согласно опасениям исследователей, может негативно сказаться на эффективности противокоронавирусных вакцин.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда, по мнению ученых, стоит ожидать наибольшего количества летальных случаев от коронавируса. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, насколько высок риск подхватить ковид у вакцинированных обеими дозами препарата.

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