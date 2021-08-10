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Ученые рассказали, когда ожидать пика смертности из-за коронавируса

Больше всего летальных случаев из-за COVID-19 в мире собираются зафиксировать уже в начале осени 2021 года

сегодня, 13:48
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная болезнь забрала немало человеческих жизней по всему миру. Однако, с учетом распространения более заразного дельта-штамма COVID-19, исследователи прогнозируют очередную вспышку заболевания. В свою очередь, это спровоцирует увеличение процента смертности, вызванной коронавирусом.

Ученые рассказали, когда ожидать пика смертности из-за коронавируса

Уже этой осенью количество умерших от коронавируса достигнет пика. Фото из открытых источников

Как сообщает проект "Коронавирус-инфо", созданный Минздравом Украины, в американском Институте показателей и оценки здоровья просчитали, в какое время на Земле будет зафиксирован наибольшее количество летальных случаев из-за ковида.

К сожалению, статистика не слишком утешительна. Уже в начале сентября 2021 года процент погибших из-за болезни пациентов начнет увеличиваться. К декабрю нынешнего года ученые прогнозируют, что от коронавируса умрет около 5,3 млн людей по всему миру. Еще около 12 миллионов погибнут из-за осложнений, вызванных этим заболеванием.

Ученые рассказали, когда ожидать пика смертности из-за коронавируса - фото 2

Особое внимание специалисты уделяют уже упомянутому дельта-штамму, который имеет повышенную опасность из-за возможности быстрее распространяться.

Стоит отметить, что американские ученые, прогнозирующие пик смертности уже на эту осень, анализируют не только официальную статистику, которую подает большинство правительств. Также исследователи проверяют сообщения о всяческих "дополнительных" летальных случаях, что видимо отличает их данные от существующих в любых других исследованиях.

Это имеет свой смысл, ведь известный факт, что многие люди, чувствуя у себя симптомы коронавирусной болезни, не обращались к медикам и не делали тесты, соответственно не "попав" в стандартную статистику.

Напомним, что лучшим способом обезопаситься от коронавируса медики считают вакцинацию. При этом сейчас все чаще слышно разговоры, что привиться лишь двумя дозами противоковидного препарата может быть недостаточно. Однако, как сообщали "Комментарии", специалисты призывают пока не делать третьей прививки. В чем причина, читайте в нашем материале.

Интересно, что при этом в Минздраве уверены: украинцам следует уменьшить временной интервал между двумя дозами вакцины.


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Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/1945
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