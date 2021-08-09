Почему не стоит торопиться делать третью прививку против COVID-19 — иммунолог

Многих украинцев интересует резонный вопрос, касающийся противоковидной вакцинации: стоит ли ревакцинироваться по прохождению некоторого времени после получения второй дозы препарата. По словам ученого Нацакадемии наук, врача-иммунолога Сергея Комиссаренко, торопиться с подобными действиями не желательно, сообщает "Украина 24".



Нужно ли делать третью прививку против коронавируса. Фото из открытых источников

Самой главной причиной медицинский работник называет необходимость создать коллективный иммунитет — как конкретно в Украине, так и во всем мире. Именно поэтому как местные специалисты, так и представители Всемирной организации здравоохранения призывают воздержаться от "внеочередной" вакцинации третьей дозой выбранного вами препарата против COVID-19.

Комиссаренко подчеркивает, что для Украины важно в ближайшее время вакцинироваться минимум 30 млн человек (в идеале — хотя бы 33 млн). Это поможет сдерживать коронавирусную пандемию без дополнительного давления на медицинскую систему внутри страны.

По словам Комиссаренко, чтобы вакцин хватило на подобное количество желающих привиться (все препараты, кроме Johnson & Johnson, состоят из двух доз), людям пока стоит воздержаться от получения дополнительной, третьей прививки.

Если же большинство населения получат необходимое количество препарата и будут защищены от коронавируса, это поможет постепенно вернуться всем к нормальной жизни.

Также специалист напомнил, что люди, которые были вакцинированы, действительно реже заражаются коронавирусом. В случаях же, когда заболевание все же проникло в организм, оно протекает в легкой форме. Летальность от ковида среди дважды вакцинированных людей присутствует, однако она мизерная, что подтверждает важность массовой прививочной кампании. Подробнее о вероятности подцепить заболевание людям, прошедшим курс прививок, мы рассказывали в нашей публикации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению представителей Минздрава, украинцам следует уменьшить временной интервал между двумя дозами вакцины.

Также на портале вы можете узнать, могут ли вас отстранить от работы, если вы отказались прививаться против ковида.

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