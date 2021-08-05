Могут ли не допускать к работе невакцинированных от COVID-19: что говорят в Минздраве

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Козлова Альбіна
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин объяснил, имеют ли право работодатели не пускать на работу и угрожать увольнением работникам, которые по каким-то причинам отказываются вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинское радио".
Вакцинация от COVID-19 в Украине, фото из открытых источников
По его словам, в Украине вакцинация проходит быстрыми темпами. Однако у граждан возникают вопросы по поводу того, смогут ли они работать, если откажутся сделать прививку. Кто-то имеет противопоказания, кто-то относится к этой процедуре подозрительно.
Впрочем, в законодательстве нет норм, которые запрещают невакцинированным против коронавируса выходить на работу. Игорь Кузин добавил, что юридических оснований для недопущения к работе работника, который не сделал такие прививки, нет.
Однако он подчеркнул, что тем, кто работает в учебных заведениях и на предприятиях критической инфраструктуры, желательно вакцинироваться, показывая таким образом хороший пример другим гражданам.
Украинцам, которые получили дозу вакцины, но не нашли своих данных в электронной системе здравоохранения, необходимо обратиться к семейному терапевту или в центр вакцинации, где им делали прививку.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине отменили запись на вакцинацию через приложение "Действие". Также портал "Комментарии" писал, что адаптивный карантин, который действует на территории Украины до 31 августа, скорее всего продлят.
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