Могут ли не допускать к работе невакцинированных от COVID-19: что говорят в Минздраве

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин объяснил, имеют ли право работодатели не пускать на работу и угрожать увольнением работникам, которые по каким-то причинам отказываются вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинское радио".

Вакцинация от COVID-19 в Украине, фото из открытых источников

По его словам, в Украине вакцинация проходит быстрыми темпами. Однако у граждан возникают вопросы по поводу того, смогут ли они работать, если откажутся сделать прививку. Кто-то имеет противопоказания, кто-то относится к этой процедуре подозрительно.

Впрочем, в законодательстве нет норм, которые запрещают невакцинированным против коронавируса выходить на работу. Игорь Кузин добавил, что юридических оснований для недопущения к работе работника, который не сделал такие прививки, нет.

Однако он подчеркнул, что тем, кто работает в учебных заведениях и на предприятиях критической инфраструктуры, желательно вакцинироваться, показывая таким образом хороший пример другим гражданам.

"Когда мы вводим какие-либо ограничения или противоэпидемические мероприятия, мы должны сохранять баланс прав человека, доступности и возможности вакцинации и той пользы, которую мы хотим получить от того или иного мероприятия. Наиболее мотивирующим для каждого человека должно быть понимание, что его жизнь под защитой за счет вакцины ", — отметил санитарный врач.

Украинцам, которые получили дозу вакцины, но не нашли своих данных в электронной системе здравоохранения, необходимо обратиться к семейному терапевту или в центр вакцинации, где им делали прививку.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине отменили запись на вакцинацию через приложение "Действие". Также портал "Комментарии" писал, что адаптивный карантин, который действует на территории Украины до 31 августа, скорее всего продлят.





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