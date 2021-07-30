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В Минздраве заявили о продлении карантина в Украине

Власти столицы готовятся к возможному локдауну из-за стремительного распространения коронавирусной мутации "Дельта"

сегодня, 10:00
Автор:

Елизавета Черных

Адаптивный карантин, действующий на территории Украины до 31 августа, намерены продлить. Такое заявление сделал замминистра здравоохранения Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1", пишет ТСН. 

В Минздраве заявили о продлении карантина в Украине

Игорь Кузин - фото из открытых источников

Точных временных рамок чиновник не огласил. Кроме того, власти столицы готовятся к возможному локдауну из-за стремительного распространения коронавирусной мутации "Дельта". В Киеве, по словам Кузина, уже разрабатывают пропуска в общественный транспорт. Однако теперь они будут в электронном виде, во избежание подделок. 

Главный санитарный врач утверждает, что ситуация с распространением COVID-19 в стране ухудшается. Если еще семь дней назад в Минздраве обнаруживали около трех сотен новых случаев инфицирования, то за прошедшие сутки это количество увеличилось практически до тысячи. 

Напомним, что, по словам Кузина, в стране могут отменить ношение масок, однако, чтобы это произошло, большей части украинцев необходимо привиться против коронавирусного заболевания. Он считает, что в Украине необходимо максимально снизить риски передачи инфекции. 

Отметим, что на территории страны уже стартовал пятый этап вакцинации. Начиная с 21 июля, получить прививку могут всех граждане, достигшие 18 лет.

Кроме того, в стране отменили запись на прививки против коронавируса через приложение "Дия". В сообщении говорится, что поскольку в стране стартовал следующий этап прививания, то регистрироваться в приложении уже не нужно. Теперь независимо от возраста и других факторов каждый украинец может сделать прививку против коронавируса. Также отмечается, что через государственное приложение на прививку уже записалось 698 тысяч граждан Украины. Из них прививки препаратом от коронавирусной инфекции сделали 40%.



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukraine-prodlyat-karantin-glavnyy-sanvrach-kuzin-1835773.html
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