По словам заместителя министра здравоохранения Украины, главного санврача Игоря Кузина, в стране могут отменить ношение масок, но для этого большая часть граждан должна получить прививку против коронавируса. Об этом чиновник заявил в интервью "Украинской правде", передает РБК-Украина.

В Минздраве рассказали, при каком условии отменят ношение масок - фото из открытых источников

По словам Кузина, в Украине необходимо снизить риск передачи инфекции к минимальным значениям.

"Мы можем рассматривать (отмену масок, — ред.) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", — сообщил замминистра.

Напомним, что массовая вакцинация набирает все больших оборотов: украинцы стремятся получить свою дозу противоковидного препарата, отстаивая немалые очереди в специально обустроенных пунктах. По словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, со среды, 21 июля, на прививку может рассчитывать каждый совершеннолетний украинец.

По мнению министра, сейчас украинцы обеспечены всем для свободного участия в процессе вакцинации. Это и сами препараты, и обученные медики, и другие элементы инфраструктуры. Более того — на последнем заседании с представителями областных госадминистраций местные чиновники получили указание открыть центры вакцинации во всех небольших городах, объединяющих вокруг себя районы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что с 31 июля жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за вакцинацию против коронавирусного заболевания. Вознаграждение будут давать за первое введение препарата. О нововведении сообщил городской глава Билл де Блазио.





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