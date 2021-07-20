В Украине отменили запись на вакцинацию через приложение Действие: что об этом известно

Стало известно, что в Украине отменили запись на прививки против коронавируса через приложение Действие. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Telegram-канала Действие.

Приложение "Дия" (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что поскольку в стране начинается пятый этап вакцинации, то регистрироваться в приложении Действие уже не нужно. Теперь независимо от возраста и других факторов каждый украинец может сделать прививку против коронавируса.

Также отмечается, что через государственное приложение на вакцинацию уже записалось 698 000 граждан Украины. Из них прививки препаратом от коронавирусной инфекции сделали 40%.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Украине стартует пятый этап вакцинации. Массовая вакцинация набирает все больших оборотов: украинцы стремятся получить свою дозу протиковидного препарата, отстаивая немалые очереди в специально оборудованных пунктах. По словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, со среды, 21 июля, на прививки может рассчитывать каждый совершеннолетний украинец.

Как пояснил чиновник во время брифинга, в стране наконец запускают один из главных этапов вакцинации, пятый по счету. Это означает, что каждый желающий, которому исполнилось 18 лет и у которого нет явных противопоказаний от врача к вакцинации, сможет присоединиться к процессу формирования коллективного иммунитета против коронавируса. Также Виктор Ляшко напомнил, что сейчас в Украине есть сразу четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac и Moderna.

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