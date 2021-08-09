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Главная Новости Общество медицина Ученые рассказали, есть ли шанс заболеть коронавирусом у привитых двумя дозами вакцины
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Ученые рассказали, есть ли шанс заболеть коронавирусом у привитых двумя дозами вакцины

У людей, которые привиты двумя дозами вакцины, втрое меньше шансов заразится

сегодня, 11:17
Автор:

Кравцев Сергей

Люди, которые привиты против коронавируса двумя дозами вакцины, имеют примерно в 3 раза меньше шансов заболеть, нежели те, кто не прививался. В то же время вакцинация – это не стопроцентная гарантия защиты вашего организма от коронавируса. Поэтому даже привитые люди должны быть внимательны к своему организму и придерживаться всех противоэпидемиологических правил, чтобы уменьшить риск заражения. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказали учёные Имперского медицинского колледжа Великобритании, пишет РБК-Украина.

Ученые рассказали, есть ли шанс заболеть коронавирусом у привитых двумя дозами вакцины

Вакцинация. Фото: hromadske.ua

Прежде, чем прийти к таким выводам учёные проверили 100 тысяч человек, чего обнаружили, что ни одна вакцина не показывает 100% эффективности в борьбе с пандемией. При этом четко можно констатировать, что на 50-60% уменьшается риск заболевание коронавирусом.

Так после того, как непривитый человек проконтактировал с заболевшим на коронавирус человеком есть шанс заболеть 7,23%, а у тех, кто провоцирован такой шанс оценивается на уровне 3,84%. Беспокойство медиков связано с тем, что новый штамм "Дельта", который набирает обороты в Украине, несёт в себе больше опасности заболеть даже тем, кто сделал уже две прививки.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/uchenye-rasskazali-kakie-shansy-zabolet-koronavirusom-1628452315.html
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