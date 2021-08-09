Ученые рассказали, есть ли шанс заболеть коронавирусом у привитых двумя дозами вакцины

Люди, которые привиты против коронавируса двумя дозами вакцины, имеют примерно в 3 раза меньше шансов заболеть, нежели те, кто не прививался. В то же время вакцинация – это не стопроцентная гарантия защиты вашего организма от коронавируса. Поэтому даже привитые люди должны быть внимательны к своему организму и придерживаться всех противоэпидемиологических правил, чтобы уменьшить риск заражения. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказали учёные Имперского медицинского колледжа Великобритании, пишет РБК-Украина.

Вакцинация. Фото: hromadske.ua

Прежде, чем прийти к таким выводам учёные проверили 100 тысяч человек, чего обнаружили, что ни одна вакцина не показывает 100% эффективности в борьбе с пандемией. При этом четко можно констатировать, что на 50-60% уменьшается риск заболевание коронавирусом.

Так после того, как непривитый человек проконтактировал с заболевшим на коронавирус человеком есть шанс заболеть 7,23%, а у тех, кто провоцирован такой шанс оценивается на уровне 3,84%. Беспокойство медиков связано с тем, что новый штамм "Дельта", который набирает обороты в Украине, несёт в себе больше опасности заболеть даже тем, кто сделал уже две прививки.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — волна "Дельта"-штамма коронавируса может привести к рекордным показателям госпитализаций и смертности в Украине. Врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал в чем состоит главная опасность и почему в Украине может повториться российский сценарий, когда система здравоохранения просто не справится с давлением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!