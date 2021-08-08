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Эпидемиолог о штамме «Дельта»: есть все предпосылки, что Украину ждет «российский сценарий»

Волна Дельта-штамма коронавируса может привести к рекордным показателям госпитализации и смертности в Украине

сегодня, 11:25
Автор:

Кравцев Сергей

Украинцы зря недооценивают новый штамм коронавируса "Дельта", который увеличивает концентрацию вируса в крови в тысячу раз. Ведь в связи с этим пандемия может проявиться с ещё большей силой, что приведет к рекордным показателем смертности в Украине. Все дело в том, что система здравоохранения может не выдержать такого давления. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "Обозреватель" рассказал врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

Эпидемиолог о штамме «Дельта»: есть все предпосылки, что Украину ждет «российский сценарий»

Отделение Covid-19 - фото hromadske.ua

По его словам, август ознаменовался в Украине тем, что значительно начали расти показатели заболеваемости на коронавирус. Можно проанализировать буквально последние два дня и сделать выводы, что показатели практически во всех регионах начали подниматься вверх. Андрей Александрин считает, что Минздрав сознательно занижал изначально показатели новых выявленных кейсов, ведь на самом деле впервые выявленные штаммы "Дельта" в Украине появились намного раньше, чем нам об этом стали сообщать.

Доктор уверен, проблема состоит в том, что у нас до сих пор слишком низкий охват вакцинацией людей из группы риска. Очень мало провакцинировано пенсионеров. В связи с этим процент госпитализации может сильно подпрыгнуть вверх из-за того, что новые случаи заболевания начнут стремительно увеличиваться. Следовательно, увеличится и нагрузка на систему здравоохранения. Хуже всего, если Украину накроет сценарий России, где при охвате вакцинацией населения на уровне 12% мы который месяц подряд видим рекорды госпитализации и смертности. Похожая ситуация может произойти в Украине, ведь люди, которым 80 и больше лет у нас провакцинированы на уровне чуть больше 2%. Следовательно, если люди в пожилом возрасте начнут болеть, то медицинская система с этим может просто не справиться.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, стоит ли спешить вакцинироваться после того, как переболели на коронавирус.


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Источник: https://covid.obozrevatel.com/delta-budet-bit-rekordyi-v-ukraine-epidemiolog.htm?_gl=1*o3eg8k*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYyODQwNTM2MS43Ni4xLjE2Mjg0MDcwNDEuMA..&_ga=2.36050912.1154927112.1628166840-1978702130.1614577956
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Обусуждения

Зелёная Плесень

сегодня, 11:31

Не припомню ни единого предложения о вакцинации от моего семейного врача, а все попытки записаться самостоятельно (не на мусор!) терпели фиаско. А заявки "официоза" типа колитесь-чем-доступно при наглом наличии для "своих" файзера и модерны убивают. А уж за наблюдением о последствиях вообще нет никого, даже платных - получи и сваливай!

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