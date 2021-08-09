Минздрав советует сократить украинцам интервал между двумя дозами вакцины: в чем причина

Минздрав Украины рекомендует украинцам сократить период между введением доз вакцины до 14 дней. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода", передает "Интерфакс".

Вакцинация в Украине, фото КГГА

"Сейчас в Украине используется 28 дней (период между первым и вторым дозами — ИФ). Для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал", — сообщил он.

При этом, Кузин отметил, что, например, последние исследования вакцины CoronaVac во многих странах проводились с интервалом в 14 дней. Он также сказал, что таким образом можно вакцинировать значительно больше людей за более короткий срок.

Сейчас новые очаги возгорания в мире — Северная Америка и Азия, где на прошлой неделе ситуация существенно ухудшилась. Активно вспышка развивается в Иране, Турции и Таиланде.

24 февраля этого года в Украине началась вакцинации от ковид-19. На начало июля, по последним оперативным данным Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), обнародованным сегодня, уже почти 2 миллиона 075 тысяч украинцев привились от этого заболевания. Причем, 850 тысяч из них получили уже две дозы вакцины (или 41% от привитых). Всего же, с конца февраля в Украине было проведено 2 млн 925 тысяч прививок от коронавируса.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", почему в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса. Рубан отметил, что это может произойти благодаря соответствующему решению главного санитарного врача страны Игоря Кузина.

Также на портале вы можете узнать о том, где в Украине чаще всего болеют и умирают от коронавируса, а также какими вакцинами прививаются. Детали ищите в нашей инфографике.







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