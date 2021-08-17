Какой фактор может повлиять на рост смертности от COVID-19

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Вечканова Елена
Экологические проблемы могут оказаться фактором влияющим не только на ситуацию в окружающей среде и
организм человека в целом, но и на тяжесть протекания коронавирусного
заболевания. Как сообщает зарубежное профильное издание Medical Xpress, к
такому выводу пришли школы Чана (Гарвард, США).
На рост смертности от коронавируса могут повлиять лесные пожары. Фото: ТСН
Внимание
специалистов, работающих вместе с представителями исследовательского института
экосистем в Редлендсе и других подразделений Гарварда, привлекли участившиеся
массовые пожары. Огненная стихия, уничтожающая тысячи квадратных метров лесных
массивов, наносит природе огромный урон. Страдают и человеческие легкие — и
этот фактор очень опасен во время пандемии "короны".
Как отмечают
исследователи, при лесных пожарах происходит выработка мелких твердых частичек (PM2,5),
связанных с различными заболеваниями органов дыхания, в т.ч. астмой. Это
вещество "производится" пожаром в огромных количествах.
Как доказали
американские ученые, именно их концентрация и приводит к увеличению количества
заболевших ковидом. Более того — повышается риск тяжелого протекания болезни, а
также летального исхода у пациента. Для исследования пришлось анализировать
статистику коронавирусного заболевания летом-осенью 2020 года в трех американских
штатах, пострадавших от пожаров — это Вашингтон, Орегон и Калифорния.
Средние
показатели чистоты воздуха продемонстрировали, что количество частичек PM2,5 в
среднем за день увеличивалось на 10 мкг/куб.м. Соответственно, увеличивался и
прирост больных коронавирусом. По мнению ученых, пожары смогли "поспособствовать"
увеличению количества зараженных на почти 12%. Смертность же увеличилась на
8,4%.
Исследователи
считают пандемию и количество массовых пожаров катастрофической комбинацией.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Америке зарегистрировали вспышку нового, еще более опасного, нежели "дельта", коронавирусного штамма. О чем речь, читайте в нашей публикации.
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