Какой фактор может повлиять на рост смертности от COVID-19

Экологические проблемы могут оказаться фактором влияющим не только на ситуацию в окружающей среде и организм человека в целом, но и на тяжесть протекания коронавирусного заболевания. Как сообщает зарубежное профильное издание Medical Xpress, к такому выводу пришли школы Чана (Гарвард, США).



На рост смертности от коронавируса могут повлиять лесные пожары. Фото: ТСН

Внимание специалистов, работающих вместе с представителями исследовательского института экосистем в Редлендсе и других подразделений Гарварда, привлекли участившиеся массовые пожары. Огненная стихия, уничтожающая тысячи квадратных метров лесных массивов, наносит природе огромный урон. Страдают и человеческие легкие — и этот фактор очень опасен во время пандемии "короны".

Как отмечают исследователи, при лесных пожарах происходит выработка мелких твердых частичек (PM2,5), связанных с различными заболеваниями органов дыхания, в т.ч. астмой. Это вещество "производится" пожаром в огромных количествах.

Как доказали американские ученые, именно их концентрация и приводит к увеличению количества заболевших ковидом. Более того — повышается риск тяжелого протекания болезни, а также летального исхода у пациента. Для исследования пришлось анализировать статистику коронавирусного заболевания летом-осенью 2020 года в трех американских штатах, пострадавших от пожаров — это Вашингтон, Орегон и Калифорния.

Средние показатели чистоты воздуха продемонстрировали, что количество частичек PM2,5 в среднем за день увеличивалось на 10 мкг/куб.м. Соответственно, увеличивался и прирост больных коронавирусом. По мнению ученых, пожары смогли "поспособствовать" увеличению количества зараженных на почти 12%. Смертность же увеличилась на 8,4%.

Исследователи считают пандемию и количество массовых пожаров катастрофической комбинацией.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Америке зарегистрировали вспышку нового, еще более опасного, нежели "дельта", коронавирусного штамма. О чем речь, читайте в нашей публикации.

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