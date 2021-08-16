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Главный санврач рассказал, когда ждать новую вспышку коронавируса в Украине

Уже в октябре этого года ожидается повышение заболеваемости COVID-19

16 августа 2021, 16:30
Автор:

Татьяна Каптур

Как сообщает главный санврач Украины Игорь Кузин, уже в октябре этого года ожидается увеличение количества больных   коронавирусом. Об этом он заявил в интервью "Укринформ".

Главный санврач рассказал, когда ждать новую вспышку коронавируса в Украине

Игорь Кузин, главный санврач Украины - фото МОЗ

"В ближайшее время мы не ожидаем ухудшения ситуации, но как показал прошлый год, то это похоже на ситуацию перед пиком заболеваемости. Мы ожидаем, что через месяц-полтора количество больных COVID-19 повысится. По прогнозам это произойдет примерно в октябре", — информирует Игорь Кузин.

По словам главного санитарного врача, вспышка коронавируса может произойти и раньше, но этого можно избежать благодаря увеличению количества людей, которые вакцинируются. Таким образом мы можем получить меньшие последствия для системы охраны здоровья и здоровья людей.

"Если показатели будут превышать сегодняшние данные в течение трех дней, то уже будем говорить о зонировании страны", — добавляет он.

Кузин рассказал, что вспышки "Дельты" часто фиксируются в организациях и в учреждениях образования, поэтому не рекомендуется начинать работу в больших коллективах и учебный процесс, если вакцинировано меньше 80% работников.

Также Кузин напомнил о правилах безопасности, а именно использовании защитных средств и избежании большого скопления людей.

Напомним, что Кабмин принял решение продлить адаптивный карантин до 1 октября. То есть в Украине действуют зоны. Это "красная", "оранжевая", "желтая", "зеленая". Сейчас все области страны находятся в "зеленой" зоне.

Отметим, что уже 12 августа в Украине было зафиксировано 300 случаев штамма "Дельта".

На сегодня в Украине выявлено 417 больных коронавирусом.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3298535-splesk-koronavirusu-v-ukraini-prognozuut-na-osin.html
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