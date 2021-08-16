Главный санврач рассказал, когда ждать новую вспышку коронавируса в Украине

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Татьяна Каптур
Как сообщает главный санврач Украины Игорь Кузин, уже в октябре этого года ожидается увеличение количества больных коронавирусом. Об этом он заявил в интервью "Укринформ".
Игорь Кузин, главный санврач Украины - фото МОЗ
По словам главного санитарного врача, вспышка коронавируса может произойти и раньше, но этого можно избежать благодаря увеличению количества людей, которые вакцинируются. Таким образом мы можем получить меньшие последствия для системы охраны здоровья и здоровья людей.
Кузин рассказал, что вспышки "Дельты" часто фиксируются в организациях и в учреждениях образования, поэтому не рекомендуется начинать работу в больших коллективах и учебный процесс, если вакцинировано меньше 80% работников.
Также Кузин напомнил о правилах безопасности, а именно использовании защитных средств и избежании большого скопления людей.
Напомним, что Кабмин принял решение продлить адаптивный карантин до 1 октября. То есть в Украине действуют зоны. Это "красная", "оранжевая", "желтая", "зеленая". Сейчас все области страны находятся в "зеленой" зоне.
Отметим, что уже 12 августа в Украине было зафиксировано 300 случаев штамма "Дельта".
На сегодня в Украине выявлено 417 больных коронавирусом.
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