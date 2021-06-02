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Кабмин назначил нового санитарного врача Украины

Ранее Кузин был и.о. гендиректора Центра общественного здоровья

сегодня, 16:57
Автор:

Елизавета Черных

Кабинет Министров Украины назначил нового санитарного врача страны. Теперь эту должность будет занимать заместитель главы Минздрава Игорь Кузин. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал информированный источник в правительстве. 

Кабмин назначил нового санитарного врача Украины

Игорь Кузин - фото из открытых источников

"Кузин назначен заместителем министра здравоохранения — главным санитарным врачом", — сообщил он.

В издании отмечают, что Игорь Кузин был и.о. гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

Напомним, что Верховная Рада 262-мя голосами поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, как они оценивают такой выбор, чего ожидать от нового главы Минздрава и сможет ли Ляшко привести в порядок систему здравоохранения Украины.

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк отмечает, что с наиболее актуальной сейчас проблемой, которая внедрена в массовое сознание – пандемией ковида, – Ляшко справится. Благодаря законам эпидемиологии, естественному течению событий, господу Богу эпидемия идет на спад. Сработала выработка массового иммунитета. Организм запоминает инфекцию и в нужный момент выработает антитела. Мы входим в эпоху повторяющихся циклов ковида по типу гриппа. И вакцинация помогает, а вакцин в Украину будут завозить всё больше. В общем, если Ляшко будет правильно идти в этом тренде (природном), то он победит эпидемию.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-naznachil-novogo-glavnogo-sanvracha-1622640773.html
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