Кабмин назначил нового санитарного врача Украины

Кабинет Министров Украины назначил нового санитарного врача страны. Теперь эту должность будет занимать заместитель главы Минздрава Игорь Кузин. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал информированный источник в правительстве.

Игорь Кузин - фото из открытых источников

"Кузин назначен заместителем министра здравоохранения — главным санитарным врачом", — сообщил он.

В издании отмечают, что Игорь Кузин был и.о. гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

Напомним, что Верховная Рада 262-мя голосами поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, как они оценивают такой выбор, чего ожидать от нового главы Минздрава и сможет ли Ляшко привести в порядок систему здравоохранения Украины.

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк отмечает, что с наиболее актуальной сейчас проблемой, которая внедрена в массовое сознание – пандемией ковида, – Ляшко справится. Благодаря законам эпидемиологии, естественному течению событий, господу Богу эпидемия идет на спад. Сработала выработка массового иммунитета. Организм запоминает инфекцию и в нужный момент выработает антитела. Мы входим в эпоху повторяющихся циклов ковида по типу гриппа. И вакцинация помогает, а вакцин в Украину будут завозить всё больше. В общем, если Ляшко будет правильно идти в этом тренде (природном), то он победит эпидемию.

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