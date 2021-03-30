В Германии 9 человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

Немецкий регулятор вакцин заявил, что в стране зафиксировали 31 случай наличия сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли. Об этом сообщает Reuters 30 марта.

Институт Пола Эрлиха (PEI) заявил, что в настоящее время зарегистрирован 31 случай образования тромбов в мозговых венах, что более известно как тромбоз синусных вен. В 19 случаях наблюдался дефицит тромбоцитов или тромбоцитепения. В девяти случаях люди скончались.

Все сообщения касались женщин в возрасте от 20 до 63 лет, двум мужчинам было 36 и 57 лет.

Напомним, что министерство здравоохранения Канады разместило на этикетках вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield предупреждение о том, что после инъекций ими возможны случаи тромбоза. Сообщается, что дополнительно к препарату выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки вакциной AstraZeneca.

Ранее "Комментарии" сообщали, что компания AstraZeneca обновила свое исследование касательно эффективности Covid-вакцины. Согласно новым данным препарат эффективен на 76%. Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту людей всех возрастов. В первых исследованиях приняли участие 30 тысяч человек. Тогда вакцина показала эффективность в 79%.

Также "Комментарии" напоминают о заявлении ВОЗ касательно того, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.