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Главная Новости Общество медицина В Германии 9 человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
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В Германии 9 человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

Все сообщения касались женщин в возрасте от 20 до 63 лет, двум мужчинам было 36 и 57 лет

сегодня, 18:49
Автор:

Лиза Снисар

Немецкий регулятор вакцин заявил, что в стране зафиксировали 31 случай наличия сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли. Об этом сообщает Reuters 30 марта.

В Германии 9 человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

Вакцина от AstraZeneca - фото из открытых источников

Институт Пола Эрлиха (PEI) заявил, что в настоящее время зарегистрирован 31 случай образования тромбов в мозговых венах, что более известно как тромбоз синусных вен. В 19 случаях наблюдался дефицит тромбоцитов или тромбоцитепения. В девяти случаях люди скончались.

Все сообщения касались женщин в возрасте от 20 до 63 лет, двум мужчинам было 36 и 57 лет.

Напомним, что министерство здравоохранения Канады разместило на этикетках вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield предупреждение о том, что после инъекций ими возможны случаи тромбоза. Сообщается, что дополнительно к препарату выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки вакциной AstraZeneca.

Ранее "Комментарии" сообщали, что компания AstraZeneca обновила свое исследование касательно эффективности Covid-вакцины. Согласно новым данным препарат эффективен на 76%. Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту людей всех возрастов. В первых исследованиях приняли участие 30 тысяч человек. Тогда вакцина показала эффективность в 79%.

Также "Комментарии" напоминают о заявлении ВОЗ касательно того, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca-pei-idUSKBN2BM1G8?taid=60631649a0a3570001aca57a&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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