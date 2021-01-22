Украинцы не готовы вакцинироваться против коронавируса: причины

Согласно данным Социологической группы "Рейтинг", в больше половины опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже при условии, если прививка будет бесплатной. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, о чем говорят эти данные, почему мы получили такую ситуацию и что может изменить отношение украинцев к вакцинации.



Вакцинация против коронавируса. Коллаж: Дмитрий Романюк/Comments.ua

Украинцы получают недостаточно информации о препаратах

Председатель Национальной медицинской палаты Украины и директор ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко считает, что данные опроса демонстрируют увеличение в нашей стране уровня вакцино-скептицизма.

"Есть категория граждан, которые исповедуют антивакцинальные настроения. Но таких у нас от 2 до 5%. Подавляющее большинство украинцев понимают цель и эффективность вакцино-профилактики. То есть, около 95% позитивно относятся к обязательным прививкам. И придерживаются календаря вакцинации. А вот граждан, которые исповедуют вакцино-скептицизм, стало значительно больше. Виной тому – противоречивая информация о COVID-19 и вакцинах от этой напасти. А появляется она потому, что в дело вмешались большие деньги и большая политика. Очень большие деньги и геополитка", – считает эксперт.

Он также отмечает вину украинских властей, которые провалили переговоры по разработке вакцины, по закупке вакцины, а также (уже традиционно) провалили все коммуникации с населением.

"Согласно моим данным, в Офисе президента есть даже специальная медиа-группа, задача которой – сеять вакцино-скептицизм среди населения. Потому что прививать нечем. Еще в феврале 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформировала ограны, связанные с ковидом. В том числе – Технический комитет по вакцинам. Почти год он работает онлайн. В нем принимают участи тысячи специалистов со всего мира. Разработчики вакцин, научно-исследовательские центры и институции. Представителей Украины там нет. Мы рассчитывали на COVAX (всемирная инициатива ООН, в рамках которой был шанс получить вакцины "Pfizer" и "Moderna"). Но, как выяснилось, инициатива испытывает огромный дефицит средств. И мы не в приоритете. Из кабинета президента нам вещали о разработке украинской вакцины. Но на этом фронте в последнее время тишина…Закупка российской вакцины у нас фактически запрещена", – отмечает Сергей Кравченко.

По его словам, как за спасительную ниточку Украина схватилась за возможность купить китаййскую вакцину Sinovac Biotech. Но и тут – проблемы.

"От этой вакцины ранее отказались арабские страны по причине ее высокой стоимости. А Украина вот решила себе позволить… Традиционно развили бурную деятельность. И, в конце концов, передали деньги на закупку этой вакцины международному закупочному агентству "Crown Agents". К которому ранее были вопросы касательно поставки в Украину препаратов для детской онкологии со сроком годности меньше, чем прописано в техническом задании. К тому же, часть препаратов не отвечала заказанной лекарственной форме… Всё, о чём я сказал выше – общедоступная информация. И именно под влиянием всех этих странных действий нашей власти и битвы конкурентов на рынке вакцин растет количество скептиков касательно вакцинации", – поясняет эксперт.

Также Сергей Кравченко сообщил, что по процедуре экстренной регистрации, которую рекомендовал ВОЗ, в мире сейчас против COVID-19 используют восемь вакцин: 4 китайские, 2 американские ("Pfizer" и "Moderna"), одна британская и одна российская.

"И ни по одной из них пока, – подчеркивает эксперт, – не завершили третью фазу клинических испытаний. Так что вопрос их безопасности и эффективности остается под вопросом. Что, понятно, тоже усиливает скептические настроения".

Украинцы не доверяют государству

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко отмечает: "Данные опроса, скорее всего, говорят о том, что наши граждане не доверяют государству. Именно оно было и есть основным источником панических сообщений о "страшном коронавирусе". Добавила свои "пять копеек" и борьба фармкомпаний между собой. Она вылилась в массу сообщений о смертях от вакцин".

По мнению Юрия Гаврилечко, поменять отношение граждан к вакцинированию можно, если прекратить нагонять панику.

"Как только это сделают, то и интерес к прививкам пропадет. Ведь смысл в их использовании будет менее очевидным из-за снижения количества перепуганных граждан, – считает эксперт. – Если же панику усилить, то уровень недоверия к информации, транслируемой по официальным каналам, только возрастет. А вместе с ним и увеличится число тех, кто не захочет прививаться".

Напомним, ранее "Комментарии" анализировали ситуацию с поставками китайской вакцины против COVID-19 в Украину. Также эксперты поясняли, почему Украине грозит задержка с поставками и к чему это может привести.

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