Больше половины украинцев не готовы делать вакцинацию от коронавируса - опрос

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Мокрик Анастасия
Социологическая группа "Рейтинг" провела
опрос среди украинцев на тему коронавируса, январского локдауна и вакцинации.
Респонденты рассказали, готовы ли они делать прививки и как относятся к
карантинным мерам во время локдауна.
Большинство украинцев заявили о неготовности делать вакцинацию - фото: из открытых источников
По сравнению с предыдущими опросами, уровень волнения из-за пандемии в
стране значительно уменьшился. Сейчас 40% людей переживают, что могут заболеть
COVID-19. Стоит отметить, что в ноябре этот процент составлял 57. О том, что
могут заболеть их близкие, волнуются 78%, а в ноябре их было 87%.
Из всех опрошенных 16% считают, что уже переболели коронавирусом или же
болеют им сейчас. В основном, это были люди средней возрастной категории(30-59
лет). 80% респондентов отметили, что не заражались COVID-19.
Поддержать идею с введением локдауна смогло большинство опрошенных – 51%, а
46% высказались против введения карантина. Также 40% уверены в том, что локдаун
не снизит уровень заболеваемости, а 55% считают наоборот. Однако даже среди
тех, кто поддерживает идею с введением жесткого карантина, сомневается в его
эффективности.
Что касается вакцинации, то 39% опрошенных отметили, что готовы будут сделать прививку, если вакцина будет продаваться в аптеках. А 56% отказались даже при этом условии. На бесплатное вакцинирование согласны 43% и 52% ответили, что не готовы к этому пока.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям, что январский локдаун подходит к концу и о том, что же ждет украинцев после строгого карантина, также сайт сообщал о том, что Максим Степанов рассказал, когда в Украине начнется первый этап вакцинации от коронавируса.
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