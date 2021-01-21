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Больше половины украинцев не готовы делать вакцинацию от коронавируса - опрос

Большой процент украинцев пока не собирается делать прививку от COVID-19

сегодня, 10:56
Автор:

Мокрик Анастасия

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев на тему коронавируса, январского локдауна и вакцинации. Респонденты рассказали, готовы ли они делать прививки и как относятся к карантинным мерам во время локдауна.

Больше половины украинцев не готовы делать вакцинацию от коронавируса - опрос

Большинство украинцев заявили о неготовности делать вакцинацию - фото: из открытых источников

По сравнению с предыдущими опросами, уровень волнения из-за пандемии в стране значительно уменьшился. Сейчас 40% людей переживают, что могут заболеть COVID-19. Стоит отметить, что в ноябре этот процент составлял 57. О том, что могут заболеть их близкие, волнуются 78%, а в ноябре их было 87%.

Из всех опрошенных 16% считают, что уже переболели коронавирусом или же болеют им сейчас. В основном, это были люди средней возрастной категории(30-59 лет). 80% респондентов отметили, что не заражались COVID-19.

Поддержать идею с введением локдауна смогло большинство опрошенных – 51%, а 46% высказались против введения карантина. Также 40% уверены в том, что локдаун не снизит уровень заболеваемости, а 55% считают наоборот. Однако даже среди тех, кто поддерживает идею с введением жесткого карантина, сомневается в его эффективности.

Что касается вакцинации, то 39% опрошенных отметили, что готовы будут сделать прививку, если вакцина будет продаваться в аптеках. А 56% отказались даже при этом условии. На бесплатное вакцинирование согласны 43% и 52% ответили, что не готовы к этому пока.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям, что январский локдаун подходит к концу и о том, что же ждет украинцев после строгого карантина, также сайт сообщал о том, что Максим Степанов рассказал, когда в Украине начнется первый этап вакцинации от коронавируса



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Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_14-16_yanvarya.html
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