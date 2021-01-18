Когда в Украине стартует вакцинация от COVID-19 - Максим Степанов

В следующем месяце в Украине начнутся вакцинация от коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Кабмине и депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.

Через месяц в Украине стартует вакцинация от COVID-19 - фото: из открытых источников

Так, по словам нардепа, во время встречи депутатов от партии "Слуга народа" с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, последний сообщил, что в середине февраля можно будет начинать вакцинацию украинцев.

Ожидается, что в страну завезут 910 тысяч доз вакцины Pfizer. Первоначально прививки будут сделаны медикам, представителям правоохранительных органов, военным в зоне ООС, пожилым людям, которые находятся в специализированных учреждениях. Планируется, что во время первого этапа будут вакцинированы 367 тысяч человек. Старт второго этапа вакцинации запланирован на конец марта. Он будет включать вакцинацию 2 500 000 млн человек.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Минздрав ведет переговоры с такими партнерами как Moderna (американская биотехнологическая компания, сфокусированная на разработке лекарств и вакцин), AstraZeneca (англо-шведская фармацевтическая компания), а также с китайскими производителями о поставках вакцин в страну.

На сегодняшний день, по словам депутата Андрея Геруса, власти проводят переговоры насчет поставок вакцины в Украину с четырьмя компаниями.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Украина отказалась от вакцины против коронавируса, которая дешевле в 6 раз, а также о том, что известный врач опровергла популярный миф о новом штамме коронавируса.





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