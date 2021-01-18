Когда в Украине стартует вакцинация от COVID-19 - Максим Степанов

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Мокрик Анастасия
В следующем месяце в Украине начнутся вакцинация от коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель
Президента Украины Владимира Зеленского в Кабмине и депутат от "Слуги народа" Андрей
Герус.
Через месяц в Украине стартует вакцинация от COVID-19 - фото: из открытых источников
Так, по словам нардепа, во время встречи депутатов
от партии "Слуга народа" с министром здравоохранения Украины Максимом
Степановым, последний сообщил, что в середине февраля можно будет начинать
вакцинацию украинцев.
Ожидается, что в страну завезут 910 тысяч доз вакцины
Pfizer. Первоначально прививки будут сделаны медикам, представителям
правоохранительных органов, военным в зоне ООС, пожилым людям, которые
находятся в специализированных учреждениях. Планируется, что во время первого
этапа будут вакцинированы 367 тысяч человек. Старт второго этапа вакцинации
запланирован на конец марта. Он будет включать вакцинацию 2 500 000 млн
человек.
Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Минздрав ведет переговоры с такими партнерами как Moderna (американская
биотехнологическая компания, сфокусированная на разработке лекарств и вакцин),
AstraZeneca (англо-шведская фармацевтическая компания), а также с китайскими
производителями о поставках вакцин в страну.
На сегодняшний день, по словам депутата Андрея Геруса, власти проводят переговоры насчет поставок вакцины в Украину с четырьмя компаниями.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Украина отказалась от вакцины против коронавируса, которая дешевле в 6 раз, а также о том, что известный врач опровергла популярный миф о новом штамме коронавируса.
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