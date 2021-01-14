Хорошие новости: врач опровергла популярный миф о новом штамме коронавируса

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Любовь Блажко
Доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко заявила, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Британии, не предоставляет сильной угрозы для общества. Но осторожность соблюдать все же стоит, потому что вирус распространяется стремительными темпами и больше всего перед ним уязвимы дети.
Новый штамм коронавируса в Британии. Фото: unsplash
Специалист добавила, что новый штамм не вызывает тяжелых форм заболевания, поэтому его считают менее опасным. Этой информацией она поделилась в своем интервью для "Фактов".
Она сказала, что был уже не один случай мутаций вируса, поэтому ничего страшного не произойдет. Тем более, что у людей, которые переболели или сделали прививку, есть иммунитет.
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