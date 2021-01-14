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Хорошие новости: врач опровергла популярный миф о новом штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса быстрее распространяется и ему более подвержены дети

сегодня, 18:33
Автор:

Любовь Блажко

Доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко заявила, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Британии, не предоставляет сильной угрозы для общества. Но осторожность соблюдать все же стоит, потому что вирус распространяется стремительными темпами и больше всего перед ним уязвимы дети. 

Хорошие новости: врач опровергла популярный миф о новом штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса в Британии. Фото: unsplash

Специалист добавила, что новый штамм не вызывает тяжелых форм заболевания, поэтому его считают менее опасным. Этой информацией она поделилась в своем интервью для "Фактов".

Она сказала, что был уже не один случай мутаций вируса, поэтому ничего страшного не произойдет. Тем более, что у людей, которые переболели или сделали прививку, есть иммунитет. 

"В любом случае, у человека, который уже перенес инфекцию или был привит, имеется базовый иммунитет к коронавирусу. Соответственно, встреча с новым штаммом для него не так опасна, как это представляют многие. Не исключаю, что люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию (SARS в 2003 году или ближневосточный MERS в 2012 году), уже защищены иммунитетом от нынешнего COVID-19. Пока непонятно, как последняя мутация, зафиксированная в Великобритании, повлияет на эффективность вакцинации. Это еще предстоит выяснить. Но хорошая новость в том, что стандартные тест-системы способны новый штамм выявлять. Думаю, вскоре коронавирус превратится еще в одну респираторную инфекцию. Любой инфекционный возбудитель при широком распространении теряет свою агрессивность", — резюмировала эксперт. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Голубовская дала прогноз по коронавирусу. Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская  объяснила, как менялся COVID-19, начиная еще с самого первого случая – с марта 2020 года. Этой информацией она поделилась на своей странице в социальных сетях. 


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Источник: https://fakty.ua/365626-chem-opasen-novyj-shtamm-koronavirusa-i-mozhno-li-zarazitsya-srazu-grippom-i-covid-19-otvechaet-virusolog
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