Зеленский о поставке вакцины против COVID-19 в Украину

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Мокрик Анастасия
Сегодня, 24
декабря, с рабочим визитом в город Запорожье приехал Владимир
Зеленский. В ходе общениям с представителями СМИ гарант ответил на вопросы,
касающиеся вакцин. Об этом сообщается на сайте президента.
ФОТО: Из открытых источников
По словам главы государства, власть всячески пытается ускорить процесс поставки проверенной и качественной вакцины в Украину. Для этого ведутся переговоры с правительством других стран, а также с мировыми фармацевтическими компаниями. Министерство здравоохранения, как сообщает Зеленский, ведет переговоры с такими партнерами как Moderna (американская биотехнологическая компания, сфокусированная на разработке лекарств и вакцин), AstraZeneca (англо-шведская фармацевтическая компания), а также с китайскими производителями о поставках вакцин в страну.
Кроме того, на сегодняшний день ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией, а также многими другими странами. Несколько дней назад Зеленский поднял вопрос во время разговора с французским коллегой о получении первой партии вакцины уже в феврале 2021 года. Изначально Украина должна была получить бесплатную вакцину от COVID-19 во 2-3 квартале 2021 года. Однако теперь первая партия поступит уже в 1 квартале. Президент отмечает, что сам он ведет переговоры с лидерами стран ЕС.
Напомним, что в первую очередь вакцинация будет проведена тем, что входит в группу риска. То есть, сотрудники полиции, работники медицинских учреждений, социальные работники, а также военные.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что ЕС назвал точную дату начала вакцинации от коронавируса, а также о том, что правительство Саудовской Аравии разработало план вакцинации граждан в три этапа.
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