Украина отказалась от вакцины против коронавируса, которая дешевле в 6 раз — депутат

Украина могла закупить вакцину от индийского производителя, которой будет пользоваться COVAX, по достаточно низкой цене. Впрочем, как сообщает народный депутат Александра Устинова, это соглашение лично "сорвал" глава Минздрава Максим Степанов.

Украина могла получить вакцину по 3 доллара за дозу. Фото: Times of India

По информации Устиновой, отечественные представители вели переговоры с компанией Serum Institute of India, которая будет поставлять вакцину от коронавируса инициативе COVAX. Впрочем, дойдя до финального этапа, который предусматривал заключение договора, в Министерстве здравоохранения почему-то "дали заднюю".

"Теперь вместо этого мы получим китайскую вакцину компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу, а имели шанс купить вакцину чуть ли не по $3, то есть в 6 раз дешевле!" — пишет Александра Устинова.

Свои слова она подтверждает ответом ГП "Медицинские закупки" на собственный депутатский запрос.

Вместе с тем нардеп возмущается тому, что в отличие от стран ЕС, которые отказались от китайских ковидних лекарств, Украина выбрала неэффективную вакцину. Вероятно, какая-то доля правды в этих словах есть, ведь бразильские ученые признали сырье компании Sinovac эффективным меньше, чем на 60%.

"В конце концов, "конкурс Степанова" из всех производителей прошел только один — Sinovac Biotech, а фирмой-поставщиком стало украинское акционерное общество "Леккхим". Украинский производитель выступил уже всем нам привычной "компанией-прокладкой", а цена снова оказалась заоблачной", — сообщает Устинова.

Также депутат убеждена: при количестве в 1,9 млн доз эффективность вакцинации китайским лекарством не превысит 50%. Это означает, что при получении двух доз вакцины иммунитет к коронавирусу будет лишь у около 500 тыс. привитых украинцев.

Александра Устинова считает, что отменой сделки с индийскими производителями министр Степанов пытается вернуть закупки медикаментов к непрозрачным схемам. В то же время есть и другая проблема.

"На фоне беспорядка, причиненного Степановым, пророссийские силы все чаще предлагают нам российскую вакцину "Спутник V" в качестве альтернативы. И хотя медийно Минздрав всячески открещивается от закупок у россиян, вакцина почему-то единственная допущена к регистрации в Украине", — подчеркивает депутат.

Никакого ответа от Министерства здравоохранения Украины на подобные обвинения еще не прозвучало. "Комментарии" продолжат отслеживать ситуацию.

А пока на сайте можно ознакомиться с информацией о вакцинации жителей оккупированного Донбасса. Журналисты выяснили, когда состоятся прививки и какую вакцину решили использовать.

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