kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.01.2021

BTC/USD

38268.83

ETH/USD

1168.51

LTC/USD

146.74

НБУ 14.01.2021

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Украина отказалась от вакцины против коронавируса, которая дешевле в 6 раз — депутат
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина отказалась от вакцины против коронавируса, которая дешевле в 6 раз — депутат

Дешевую вакцину, которую закупает мировая организация COVAX, Украина могла приобрести непосредственно, но этому помешали

сегодня, 14:21
Автор:

Вечканова Елена

Украина могла закупить вакцину от индийского производителя, которой будет пользоваться COVAX, по достаточно низкой цене. Впрочем, как сообщает народный депутат Александра Устинова, это соглашение лично "сорвал" глава Минздрава Максим Степанов.

Украина отказалась от вакцины против коронавируса, которая дешевле в 6 раз — депутат

Украина могла получить вакцину по 3 доллара за дозу. Фото: Times of India

По информации Устиновой, отечественные представители вели переговоры с компанией Serum Institute of India, которая  будет поставлять вакцину от коронавируса инициативе COVAX. Впрочем, дойдя до финального этапа, который предусматривал заключение договора, в Министерстве здравоохранения почему-то "дали заднюю".

"Теперь вместо этого мы получим китайскую вакцину компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу, а имели шанс купить вакцину чуть ли не по $3, то есть в 6 раз дешевле!" — пишет Александра Устинова.

Свои слова она подтверждает ответом ГП "Медицинские закупки" на собственный депутатский запрос.

Украина отказалась от вакцины против коронавируса, которая дешевле в 6 раз — депутат - фото 2
Украина отказалась от вакцины против коронавируса, которая дешевле в 6 раз — депутат - фото 3

Вместе с тем нардеп возмущается тому, что в отличие от стран ЕС, которые отказались от китайских ковидних лекарств, Украина выбрала неэффективную вакцину. Вероятно, какая-то доля правды в этих словах есть, ведь бразильские ученые признали сырье компании Sinovac эффективным меньше, чем на 60%.

"В конце концов, "конкурс Степанова" из всех производителей прошел только один — Sinovac Biotech, а фирмой-поставщиком стало украинское акционерное общество "Леккхим". Украинский производитель выступил уже всем нам привычной "компанией-прокладкой", а цена снова оказалась заоблачной", — сообщает Устинова.

Также депутат убеждена: при количестве в 1,9 млн доз эффективность вакцинации китайским лекарством не превысит 50%. Это означает, что при получении двух доз вакцины иммунитет к коронавирусу будет лишь у около 500 тыс. привитых украинцев.

Александра Устинова считает, что отменой сделки с индийскими производителями министр Степанов пытается вернуть закупки медикаментов к непрозрачным схемам. В то же время есть и другая проблема.

"На фоне беспорядка, причиненного Степановым, пророссийские силы все чаще предлагают нам российскую вакцину "Спутник V" в качестве альтернативы. И хотя медийно Минздрав всячески открещивается от закупок у россиян, вакцина почему-то единственная допущена к регистрации в Украине", — подчеркивает депутат.

Никакого ответа от Министерства здравоохранения Украины на подобные обвинения еще не прозвучало. "Комментарии" продолжат отслеживать ситуацию.

А пока на сайте можно ознакомиться с информацией о вакцинации жителей оккупированного Донбасса. Журналисты выяснили, когда состоятся прививки и какую вакцину решили использовать.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100000494527006/posts/4456039771089130/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ