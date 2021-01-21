Локдаун подходит к концу: что ждет украинцев после строгого карантина

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Елизавета Черных
В понедельник, 25 января, в Украине перестанет действовать ужесточенный карантин, который Кабинет министров ввел на территории страны с 8 января. С этого момента возобновится работа заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, торговых центров, но с определенными ограничениями.
Локдаун в Украине - фото из открытых источников
Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что усиленный карантин в стране закончится по плану — 24 января, и уже с 25 января Украина вернется к адаптивному карантину ("оранжевой" зоне), который планируют продлить до 31 марта.
Так, во время адаптивного карантина будет запрещено:
- самостоятельное оставление места самоизоляции, обсервации;
- проведение концертов, различных мероприятий: спортивных, социальных, религиозных и других с более чем 20 присутствующими;
- пребывание в общественном транспорте и помещениях без медицинской маски или респиратора;
- работа ночных клубов;
- плановые госпитализации в больницах;
- деятельность мест размещения, кроме гостиниц;
- работа спортивных залов, которые не смогут соблюдать ограничения один человек на 20 кв. м.
Многих украинцев также волнует вопрос, что же будет со школами и детскими садами после локдауна. "Оранжевая" зона карантина позволяет проведение обучения в общеобразовательных учебных заведениях в группах более 20 человек. Образовательный процесс может длиться, если на обсервации находится около 50% группы. По словам главы Минобразования Сергея Шкарлета, девяти- и одиннадцатиклассники смогут вернуться к офлайн-обучению после локдауна.
Детские сады будут работать в обычном режиме, как и во время ужесточенного карантина.
Что касается студентов, то по окончанию локдауна в стране, студенты профессионально-технического, профессионального перед высшим и высшего образования должны будут приступить к обучению в очном или смешанном формате. Такой позицией также поделился министр образования и науки Украины.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что украинские предприниматели думают о январском локдауне.
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