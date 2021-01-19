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Как студенты будут учиться после локдауна: ответ МОН

Сергей Шкарлет убежден, что большинство студентов хотят как можно скорее вернуться к занятиям в аудиториях

сегодня, 18:18
Автор:

Елизавета Черных

По окончанию усиленного карантина в Украине, после 24 января, студенты профессионально-технического, профессионального перед высшим и высшего образования должны будут приступить к обучению в очном или смешанном формате. Такой позицией поделился министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Телеграмм. 

Как студенты будут учиться после локдауна: ответ МОН

Обучение после локдауна - фото из открытых источников

Глава Минобразования подчеркнул, что при благоприятной санитарно-эпидемической обстановке в стране студенты училищ, техникумов и вузов должны продолжить обучение в одном из двух предложенных форматов. 

"Высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение", — написал Сергей Шкарлет. 

Министр также отметил важность практического обучения, поэтому, по словам Шкарлета, практика для студентов должна быть организована с соблюдением всех карантинных мероприятий. 

Сергей Шкарлет также убежден, что большинство студентов хотят как можно скорее вернуться к занятиям в аудиториях, поэтому понимают всю важность соблюдения рекомендованных эпидемических норм. 

Напомним, что школьники не должны возвращаться к офлайн-обучению, пока не закончится усиленный карантин. Особенно это касается учеников младшей школы — 1-4 классов. Подобное мнение выразил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. Чиновник убежден, что некоторые лидеры местного самоуправления пытаются спекулировать на теме обучения украинских детей во время усиленного карантина. Впрочем, школьники продолжают осваивать науку дистанционно. Степанов уверен, что качество образования при этом не страдает, а эффективность принятых противоэпидемических мероприятий наоборот растет.




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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]
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