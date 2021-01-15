В Минздраве рассказали, когда школьники смогут вернуться за парты

Школьники не должны возвращаться к офлайн-обучению, пока не закончится усиленный карантин. Особенно это касается учеников младшей школы — 1-4 классов. Подобное мнение выразил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

Чиновник убежден, что некоторые лидеры местного самоуправления пытаются спекулировать на теме обучения украинских детей во время усиленного карантина. Впрочем, школьники продолжают осваивать науку дистанционно. Степанов уверен, что качество образования при этом не страдает, а эффективность принятых противоэпидемических мероприятий наоборот растет.

"Все решения по карантину принимаются Минздравом, исключительно опираясь на законы эпидемиологии и мнению ведущих врачей-эпидемиологов, а также инфекционистов Украины. Поэтому на период действия усиленных карантина, то есть до 25 января, посещение учреждений общего образования приостановлено", — цитирует Максима Степанова пресс-служба ведомства.

Также чиновник утверждает, что сейчас во всем мире растет число больных коронавирус детей. При этом многие из них переносят заболевания бессимптомно. Но в то же время такие дети остаются переносчиками инфекции, поэтому важно не допускать массовых скоплений школьников.

По информации, предоставленной Минздравом, с начала пандемии в Украине COVID-19 подхватили 62333 ребенка.

"Заблаговременное начало офлайн-обучения в 1-4 классах приведет к росту интенсивности инфицирования населения через перекрестное заражение детей", — убежден Максим Степанов.

Пока что восстановление обычного режима обучения в стране планируется на 25 января. Никаких решений по рекомендации продолжить дистанционное обучение Министерство здоровья Украины пока не принимало.

Минздрав против досрочного начала офлайн-обучения в школах. Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

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