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Симптомы, по которым можно определить COVID-19, грипп и ОРВИ

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, как распознать заболевание на первых порах

сегодня, 12:59
Автор:

Елизавета Черных

Для холодного времени года грипп и ОРВИ — сезонное явление, которое сейчас протекает еще и на фоне пандемии коронавируса. В Центре общественного здоровья рассказали, какие симптомы помогут определить то или иное заболевание, и дали советы, как избежать тяжелого протекания недугов. 

Симптомы, по которым можно определить COVID-19, грипп и ОРВИ

Симптомы гриппа, ОРВИ и COVID-19 - фото из открытых источников

В ведомстве также отметили, что эти болезни часто сложно различить только по симптомам — лихорадка, кашель, усталость характерны и для гриппа, ОРВИ и для COVID-19. Однако диагноз "коронавирусная инфекция" может быть подтвержден только лабораторными методами диагностики.

Высокая температура не характерна для ОРВИ. При гриппе температура тела может подниматься до 38 градусов и держаться около 3-4 дней, а у больных коронавирусом зачастую температура выше. Головная боль также не отмечается при ОРВИ, а вот грипп и COVID-19, наоборот, характеризуются сильными болями в голове. 

Также для гриппа характерны: слабость, которая может длиться несколько недель, боль в мышцах, боль в горле и изредка затруднение дыхания. 

У больных коронавирусом отмечаются сухой кашель, сильное истощение и слабость, потеря обоняния и вкуса, а также затрудненность дыхания в тяжелых случаях. 

Симптомы, по которым можно определить COVID-19, грипп и ОРВИ - фото 2

В Центре также порекомендовали при первых же симптомах респираторного заболевания обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением, а также напомнили, что ношение масок, респираторная гигиена, мытье рук и соблюдение дистанции может уберечь от заболеваний. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская на своей странице в социальных сетях рассказала, какие препараты являются эффективными в борьбе с COVID-19.



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Источник: https://www.facebook.com/353667671424634/posts/2560537877404258/
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