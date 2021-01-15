Как избежать тяжелой формы коронавируса — мнение врача

Сейчас медики никак не могут определить, кого от коронавируса следует лечить амбулаторно, а кто может "пересидеть" болезнь дома. Риск осложнений есть в обоих случаях. Подробнее о тяжелом течении болезни и попытках его предотвратить рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский.

Больше всего рискуют люди пожилого возраста. Фото: shutterstock.com

По словам специалиста, сейчас украинские медики больше всего ориентируются на группы риска. Представители именно этих слоев населения наиболее страдают от тяжелой формы COVID-19. Им нужны аппараты искусственной вентиляции легких, дорогие медикаменты и долгий профессиональный уход.

Самый главный риск коронавирус по-прежнему несет в себе для пожилых людей. С возрастом человек "приобретает" немало метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний. Вирус, который проникает в иммунную систему, не встречает достаточного "сопротивления" со стороны организма, а потому поражает все подряд.

"В организме есть мощная система, которую называют ренин-ангиотензиновая (РАС). [...] Артериальное давление, тонус сосудов, реакция на нагрузку, баланс жидкости — все это контролируется РАС. И, как назло, коронавирус проникает в организм через рецепторы ключевого фермента, который работает в этой системе — АСЕ2 ", — объясняет Дубровский на своей странице в Facebook.

Также на течение заболевания влияют и другие сопутствующие заболевания, утверждает врач. Диабет и наличие лишнего веса тоже обеспечивают организм, пораженный вирусом, лишней нагрузкой. Бороться иммунитету становится крайне сложно.

Вспомнил специалист и о "пугающих" большинство людей понятиях типа "цитокиновый шторм" или "гипериммунная реакция".



"Цитокины. Нормальные, необходимые соединения, которые контролируют межклеточные связи и работают над противовирусной защитой, тоже могут навредить. Если иммунный ответ не будет сбалансированным, адекватным и четким — вред от иммунной агрессии начинает преобладать над пользой", — утверждает инфекционист.

Вместе с тем Евгений Дубровский советует обратить внимание на еще одни соединения, очень важные для борьбы с коронавирусом. Брадикинины контролируют проницаемость и тонус сосудов. Если иммунная система слишком агрессивно бороться с болезнью, стенки сосудов быстро "раздробятся". Это будет способствовать образованию тромбов, а, следовательно, высокому риску летального исхода.

Впрочем, по мнению специалиста, о подобных деталях в первую очередь должны заботиться именно пациенты из групп риска.



"При нормальном иммунитете, отсутствии тяжелых хронических заболеваний такого НЕ ПРОИСХОДИТ. 90% населения не знает и не почувствует на себе, что это за цитокиновые и брадикининовые бури. У них нормально работает иммунитет. И никакие особые лекарства не нужны", — подчеркнул врач.

И хотя те, у кого тяжелая форма COVID-19 в большинстве случаев столкнутся с подобными осложнениями, опускать руки не стоит. Евгений Дубровский призывает всеми возможными способами укреплять иммунитет, регулировать давление и уровень сахара в крови. Если же чувствуете симптомы коронавируса, следует немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

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