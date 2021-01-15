Как избежать тяжелой формы коронавируса — мнение врача

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Вечканова Елена
Сейчас медики никак не могут определить, кого от коронавируса следует лечить амбулаторно, а кто может "пересидеть" болезнь дома. Риск осложнений есть в обоих случаях. Подробнее о тяжелом течении болезни и попытках его предотвратить рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский.
Больше всего рискуют люди пожилого возраста. Фото: shutterstock.com
По словам специалиста, сейчас украинские медики больше всего ориентируются на группы риска. Представители именно этих слоев населения наиболее страдают от тяжелой формы COVID-19. Им нужны аппараты искусственной вентиляции легких, дорогие медикаменты и долгий профессиональный уход.
Самый главный риск коронавирус по-прежнему несет в себе для пожилых людей. С возрастом человек "приобретает" немало метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний. Вирус, который проникает в иммунную систему, не встречает достаточного "сопротивления" со стороны организма, а потому поражает все подряд.
Также на течение заболевания влияют и другие сопутствующие заболевания, утверждает врач. Диабет и наличие лишнего веса тоже обеспечивают организм, пораженный вирусом, лишней нагрузкой. Бороться иммунитету становится крайне сложно.
Вспомнил специалист и о "пугающих" большинство людей понятиях типа "цитокиновый шторм" или "гипериммунная реакция".
Вместе с тем Евгений Дубровский советует обратить внимание на еще одни соединения, очень важные для борьбы с коронавирусом. Брадикинины контролируют проницаемость и тонус сосудов. Если иммунная система слишком агрессивно бороться с болезнью, стенки сосудов быстро "раздробятся". Это будет способствовать образованию тромбов, а, следовательно, высокому риску летального исхода.
Впрочем, по мнению специалиста, о подобных деталях в первую очередь должны заботиться именно пациенты из групп риска.
И хотя те, у кого тяжелая форма COVID-19 в большинстве случаев столкнутся с подобными осложнениями, опускать руки не стоит. Евгений Дубровский призывает всеми возможными способами укреплять иммунитет, регулировать давление и уровень сахара в крови. Если же чувствуете симптомы коронавируса, следует немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
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