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Будет ли продлен локдаун в Украине: Степанов расставил все точки над "і"

Полный локдаун, действующий в Украине с 8 по 24 января, не собираются отменять досрочно

сегодня, 11:39
Автор:

Вечканова Елена

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что усиленный карантин в стране закончится по плану — 24 января. Об этом он заявил и на брифинге Минздрава, и в эфире одного из отечественных телеканалов.

Будет ли продлен локдаун в Украине: Степанов расставил все точки над "і"

Жесткий локдаун пока продлять не собираются. Фото: zmist.pl.ua

Продолжение локдауна возможно лишь при конкретных условиях: если количество заболевших за день превысит норму в 30 и более тысяч человек.

До конца февраля 2021 года в Украине продолжат стандартный карантин, который действует уже не один месяц. 

"У нас в стране сегодня карантин установлен до 28 февраля с некоторым периодом усиленных ограничений из 8 по 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. Мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину", — детально пояснил Степанов.

По его словам, в таком случае уровни ограничений можно будет устанавливать в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране или даже конкретных регионах.

Стоит отметить, что решение о продлении общего карантина до конца зимы, предложенное Минздравом, Кабинет министров Украины поддержал еще 9 декабря прошлого года. 

Интересно, что еще вчера, 12 января, в эфире 24 канала Максим Степанов высказался за продление локдауна. В тот момент он утверждал, что для подобных действий у представителей украинской власти есть все законные основания. Так, по мнению главы Минздрава, на продление жесткого карантина может повлиять две вещи: увеличение количества больных коронавирусом после новогодних праздников и начало сезона гриппа. 

Впрочем, отдельные города весьма адаптивно воспринимают даже полный локдаун. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что  в Тернополе вообще отказались вводить усиленный карантин, а в Киеве на днях решили ослабить некоторые ограничения — открыли для посещения катки и различные аттракционы.


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Источник: https://t.me/stat_regions
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