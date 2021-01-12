В Киеве решили ослабить карантин: что изменится

В столице в период январского локдауна работают катки и аттракционы. Согласно данным мониторинга, почти все карантинные меры соблюдаются, а нарушители есть и есть, то их очень мало.

Каток. Фото: pokupon.ua

Заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что решение о том, что катки и аттракционы могут работать, было принято Госпродпотребслужбой. Сообщается, что такие виды досуга минимизируют риск заражения коронавирусной инфекцией.

"Городской совет не возражает, поскольку считает, что функционирование таких видов отдыха на открытом воздухе при соблюдении противоэпидемических мер в принципе минимизирует риск заболевания. Но окончательное решение принимала Госпродпотребслужба, соответственно, она также согласилась с таким решением. По результатам первых дней локдауна могу констатировать, что противоэпидемические ограничения в Киеве по большей части соблюдаются. Нет оснований на сегодня даже ограничивать вход на станции метрополитена, нет большой давки. Минимальное количество протоколов о нарушении составляется в последние дни. За вчера таких протоколов было всего 6", — объяснил Владимир.

Также он сказал, что больше всего ограничения коснулись работы общественного транспорта, которые должны соблюдать и пассажиры, и водители.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пять нелепостей январского локдауна в Украине. Как показал опрос, проведенный компанией Research & Branding Group, мнения украинцев относительно целесообразности нынешнего локдауна разделились пополам. В то время как 42% поддерживают его введение, ровно столько же – 42% – не поддерживают.

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