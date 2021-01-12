В Киеве решили ослабить карантин: что изменится

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Любовь Блажко
В столице в период январского локдауна работают катки и аттракционы. Согласно данным мониторинга, почти все карантинные меры соблюдаются, а нарушители есть и есть, то их очень мало.
Каток. Фото: pokupon.ua
Заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что решение о том, что катки и аттракционы могут работать, было принято Госпродпотребслужбой. Сообщается, что такие виды досуга минимизируют риск заражения коронавирусной инфекцией.
Также он сказал, что больше всего ограничения коснулись работы общественного транспорта, которые должны соблюдать и пассажиры, и водители.
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