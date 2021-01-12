Пять нелепостей январского локдауна в Украине

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Гурген Григорян
Как показал опрос, проведенный компанией Research & Branding Group, мнения украинцев относительно целесообразности нынешнего локдауна разделились пополам. В то время как 42% поддерживают его введение, ровно столько же – 42% – не поддерживают. В целом можно констатировать, что основной отличительной чертой нынешнего карантина является то, что никто толком не понимает, в чем его смысл. А эксперты предполагают, что январский карантин в Украине стал очередным проявлением действующего общественного договора: пока власть делает вид, что заботится о народе, народ делает вид, что соблюдают правила.
Локдаун в Украине. Фото: Д. Романюк/Comments.ua
"Комментарии" проанализировали, что происходит в стране на пятый день всеобщего локдауна, и пришли к неутешительному выводу: здесь у нас полный хаос.
Решение о локдауне с 8 по 24 января правительство приняло еще 9 декабря, еще задолго до того, как стала известна эпидобстановка на начало года. Это вызвало большое непонимание как в обществе, так и в экспертной среде. В частности, аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер назвал январский локдаун политическим, а экономист Алексей Кущ отметил, что украинские власти действуют по принципу "надо что-то делать просто для того, чтобы никто не обвинил в бездействии".
В связи с тем, что за месяц заболеваемость упала, события начали развиваться по совершенно абсурдному сценарию. За два дня до начала локдауна в прессе начали активно муссироваться слухи о том, что его вообще могут отменить, поскольку число заболевших по сравнению с декабрем снизилось в разы. В правительстве хранили гордое молчание вплоть до 8 января, так что карантин пришел по расписанию.
В результате наши жесткие локдауны имеют все шансы завоевать звание самых бессмысленных в мире. Ведь в то время, как другие страны вводят жесткие ограничения на пиках заболеваемости, наши локдауны – и мартовский, и январский – были введены на минимумах.
Вторую нелепость, граничащую с неадекватностью, украинцы обнаружили утром 8 января, придя в магазины. Если в одних супермаркетах все было, как обычно, то в других полки с промтоварами были надежно отгорожены от покупателей и даже переклеены скотчем. Мол, масло и колбасу покупать можно, а носки и шампунь – нельзя.
Уже спустя пару часов эта "особенность национального локдауна" нашла отражение в многочисленных мемах, в которых авторы вешали на зубную пасту и колготы стикеры "опасно", "можно заразиться ковидом" и т.д.
Еще большую путаницу внесло то обстоятельство, что парфюмерно-косметические сети работают в обычном режиме, и, чтобы привлечь покупателей, которые уже ничего не понимают в этой неразберихе, беспрестанно шлют сообщения с информацией об акциях.
"Эпицентр" на этом "празднике жизни" как всегда стоит особняком.
Судя по тому, что происходит на столичных рынках, там тоже толком никто не понял, что можно продавать, а что нет. Работает примерно половина павильонов, причем работающие продают не только разрешенные продукты, но и промтовары, бытовую химию, канцтовары, посуду, цветы, аксессуары для мобильников и т.д.
Более того, в выходные 9-10 января работали ярмарки, на которых были толпы народа, соскучившегося по фермерским продуктам.
Если кафе и рестораны в центре Киева показательно закрыты и работают только на вынос, то в спальных районах столицы многие кафе работают как "в хорошие времена", и клиента со стаканчиком кофе никто на улицу не гонит.
Знающие люди утверждают, что и в центре все эти перевернутые стулья на столах – только для формирования правильной картинки с улицы. И на самом деле "для своих" все работает: от баров и ресторанов до стрип-клубов.
Надо сказать, что большинство киевлян ничего криминального в этих нарушениях "жесткого локдауна" не видят. И даже наоборот: многие считают, что сфера общепита, которая соблюдает санитарные правила, что называется, "от и до", незаслуженно страдает. Особенно учитывая, что в "разрешенных" метро, маршрутках, магазинах, на катках люди стоят плечом к плечу, и это ровным счетом никого не беспокоит.
Массовые мероприятия в Украине с 8 января официально запрещены, но для того, что, судя по фотографиям в соцсетях, творится сегодня в Буковеле, "массовое мероприятие" – это слишком мягкое название. Сотни и тысячи людей буквально штурмуют горнолыжные трассы, ни о какой социальной дистанции, разумеется, и речь не идет.
Свое возмущение на странице в соцсети высказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Леонов. По его словам, нынешний локдаун на фоне массовых гуляний в Буковеле – это скотство и позор.
Надо сказать, что фотографии из Буковеля мало кого оставили равнодушным. Судя по всему, для многих эта абсурдная ситуация стала уже последней каплей, а остряки уже окрестили курорт в Карпатах "свободной буковельской экономической зоной".
По мнению Галины Хейло, украинский локдаун можно сравнить с японским самураем — у него тоже нет цели, а есть только путь.
Ранее "Комментарии" писали, что введение зимнего карантина в Украине вызвало неоднозначную реакцию у общества. Граждане не слишком довольны новыми ограничительными мерами, а кое-кто поговаривает о возможном продлении локдауна и после 25 января. Подобные слухи развеял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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