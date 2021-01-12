Пять нелепостей январского локдауна в Украине

Как показал опрос, проведенный компанией Research & Branding Group, мнения украинцев относительно целесообразности нынешнего локдауна разделились пополам. В то время как 42% поддерживают его введение, ровно столько же – 42% – не поддерживают. В целом можно констатировать, что основной отличительной чертой нынешнего карантина является то, что никто толком не понимает, в чем его смысл. А эксперты предполагают, что январский карантин в Украине стал очередным проявлением действующего общественного договора: пока власть делает вид, что заботится о народе, народ делает вид, что соблюдают правила.



Локдаун в Украине. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

"Комментарии" проанализировали, что происходит в стране на пятый день всеобщего локдауна, и пришли к неутешительному выводу: здесь у нас полный хаос.

1. Введение карантина на минимальной заболеваемости

Решение о локдауне с 8 по 24 января правительство приняло еще 9 декабря, еще задолго до того, как стала известна эпидобстановка на начало года. Это вызвало большое непонимание как в обществе, так и в экспертной среде. В частности, аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер назвал январский локдаун политическим, а экономист Алексей Кущ отметил, что украинские власти действуют по принципу "надо что-то делать просто для того, чтобы никто не обвинил в бездействии".

В связи с тем, что за месяц заболеваемость упала, события начали развиваться по совершенно абсурдному сценарию. За два дня до начала локдауна в прессе начали активно муссироваться слухи о том, что его вообще могут отменить, поскольку число заболевших по сравнению с декабрем снизилось в разы. В правительстве хранили гордое молчание вплоть до 8 января, так что карантин пришел по расписанию.

В результате наши жесткие локдауны имеют все шансы завоевать звание самых бессмысленных в мире. Ведь в то время, как другие страны вводят жесткие ограничения на пиках заболеваемости, наши локдауны – и мартовский, и январский – были введены на минимумах.

2. Заклеенные полки супермаркетов

Вторую нелепость, граничащую с неадекватностью, украинцы обнаружили утром 8 января, придя в магазины. Если в одних супермаркетах все было, как обычно, то в других полки с промтоварами были надежно отгорожены от покупателей и даже переклеены скотчем. Мол, масло и колбасу покупать можно, а носки и шампунь – нельзя.

Уже спустя пару часов эта "особенность национального локдауна" нашла отражение в многочисленных мемах, в которых авторы вешали на зубную пасту и колготы стикеры "опасно", "можно заразиться ковидом" и т.д.

Еще большую путаницу внесло то обстоятельство, что парфюмерно-косметические сети работают в обычном режиме, и, чтобы привлечь покупателей, которые уже ничего не понимают в этой неразберихе, беспрестанно шлют сообщения с информацией об акциях.

"Эпицентр" на этом "празднике жизни" как всегда стоит особняком.

"Несмотря на запрет, "Эпицентр" полностью открыт для покупателей, – рассказывает журналист Андрей Павловский. – Работники только на входе предупреждают, что товары, которые не внесены в список первой необходимости, нужно будет оформить через онлайн-заказ. В итоге все разрешенное вы можете приобрести как обычно – просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн заказов уже образовалась очередь людей с тележками".

3. На рынке тоже "согласья нет"

Судя по тому, что происходит на столичных рынках, там тоже толком никто не понял, что можно продавать, а что нет. Работает примерно половина павильонов, причем работающие продают не только разрешенные продукты, но и промтовары, бытовую химию, канцтовары, посуду, цветы, аксессуары для мобильников и т.д.

Более того, в выходные 9-10 января работали ярмарки, на которых были толпы народа, соскучившегося по фермерским продуктам.

4. Рестораны "для своих"

Если кафе и рестораны в центре Киева показательно закрыты и работают только на вынос, то в спальных районах столицы многие кафе работают как "в хорошие времена", и клиента со стаканчиком кофе никто на улицу не гонит.

Знающие люди утверждают, что и в центре все эти перевернутые стулья на столах – только для формирования правильной картинки с улицы. И на самом деле "для своих" все работает: от баров и ресторанов до стрип-клубов.

Надо сказать, что большинство киевлян ничего криминального в этих нарушениях "жесткого локдауна" не видят. И даже наоборот: многие считают, что сфера общепита, которая соблюдает санитарные правила, что называется, "от и до", незаслуженно страдает. Особенно учитывая, что в "разрешенных" метро, маршрутках, магазинах, на катках люди стоят плечом к плечу, и это ровным счетом никого не беспокоит.

5. "Свободная буковельская экономическая зона"

Массовые мероприятия в Украине с 8 января официально запрещены, но для того, что, судя по фотографиям в соцсетях, творится сегодня в Буковеле, "массовое мероприятие" – это слишком мягкое название. Сотни и тысячи людей буквально штурмуют горнолыжные трассы, ни о какой социальной дистанции, разумеется, и речь не идет.

Свое возмущение на странице в соцсети высказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Леонов. По его словам, нынешний локдаун на фоне массовых гуляний в Буковеле – это скотство и позор.

"Ну не укладывается у меня в голове, как можно разрешить работу курортам и запретить малому бизнесу! Как?! – написал Леонов 9 января на своей странице в соцсети. – Просто скотство по отношению к бизнесу. Все предприниматели, с кем я общаюсь, говорят, что прошлые месяцы работали в минус или в ноль, за декабрь оборот упал в среднем на 40-55%. О каком карантине речь?! Во Львове закрыты рестораны, но работают ярмарки, Буковель заполнен туристами, рестораны все работают в обычном режиме. С Тернополя шлют фото, что все открыто. Какой позор, что же мы делаем...".

Надо сказать, что фотографии из Буковеля мало кого оставили равнодушным. Судя по всему, для многих эта абсурдная ситуация стала уже последней каплей, а остряки уже окрестили курорт в Карпатах "свободной буковельской экономической зоной".

"У меня есть только один вопрос: а что такое с Буковелем? – написала на своей странице в Фейсбук вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло. – И есть три варианта ответа. Там не распространяется коронавирус? Или может там не действует локдаун? Или там кто-то потерял совесть?".

По мнению Галины Хейло, украинский локдаун можно сравнить с японским самураем — у него тоже нет цели, а есть только путь.

Ранее "Комментарии" писали, что введение зимнего карантина в Украине вызвало неоднозначную реакцию у общества. Граждане не слишком довольны новыми ограничительными мерами, а кое-кто поговаривает о возможном продлении локдауна и после 25 января. Подобные слухи развеял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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