Продлят ли локдаун в Украине - Минздрав

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Сергей Медведев
Введение зимнего карантина в Украине вызвало неоднозначную реакцию у общества. Граждане не слишком довольны новыми ограничительными мерами, а кое-кто поговаривает о возможном продлении локдауна и после 25 января. Подобные слухи развеял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Дверь закрыта на замок - локдаун
Как сообщил чиновник, Министерство здравоохранения Украины запланировало только один период карантина на осенне-зимний период и его продление не предполагается. Специалисты смоделировали дальнейшее развитие эпидемии, и, согласно выводам экспертов, ни продление, ни ужесточение карантина в Украине не требуется.
В то же время прогнозы специалистов достаточно оптимистичны. По мнению Виктора Ляшко, после окончания карантина, которое намечено на 25 января, ожидается не только стабилизация эпидемиологической обстановки, а возможное снижение уровня заболеваемости COVID-19.
Напомним, что согласно решению Кабинета министров с 8 января вступили в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные меры были приняты с целью не допустить развертывания мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних праздников.
Как сообщал портал "Комментарии", 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 обнаружено в Украине по состоянию на 11 января 2021 года. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медицинских работника.
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