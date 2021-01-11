Продлят ли локдаун в Украине - Минздрав

Введение зимнего карантина в Украине вызвало неоднозначную реакцию у общества. Граждане не слишком довольны новыми ограничительными мерами, а кое-кто поговаривает о возможном продлении локдауна и после 25 января. Подобные слухи развеял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Дверь закрыта на замок - локдаун

Как сообщил чиновник, Министерство здравоохранения Украины запланировало только один период карантина на осенне-зимний период и его продление не предполагается. Специалисты смоделировали дальнейшее развитие эпидемии, и, согласно выводам экспертов, ни продление, ни ужесточение карантина в Украине не требуется.

"Этот вирус коварный и вирус новый. Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось", — объяснил Ляшко.

В то же время прогнозы специалистов достаточно оптимистичны. По мнению Виктора Ляшко, после окончания карантина, которое намечено на 25 января, ожидается не только стабилизация эпидемиологической обстановки, а возможное снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Напомним, что согласно решению Кабинета министров с 8 января вступили в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные меры были приняты с целью не допустить развертывания мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних праздников.

Как сообщал портал "Комментарии", 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 обнаружено в Украине по состоянию на 11 января 2021 года. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медицинских работника.

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