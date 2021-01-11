Статистика коронавируса в Украине на 11 января: сколько человек заболело за сутки

4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 обнаружено в Украине по состоянию на 11 января 2021 года. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медицинских работника.



Статистика коронавируса в Украине - фото из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано в Запорожской (458), городе Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за прошедшие сутки были госпитализированы 1 372 пациента, выздоровели 4 819 человек, зафиксировано 68 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания, проведено 16 061 тестирований на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 1 119 314 человек, выздоровело 79 6417 человек, зафиксировано 19 835 летальных случаев, проведено 5 781 951 тестирований.

Напомним, что согласно решению Кабинета министров с 8 января вступили в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные меры были приняты с целью не допустить развертывания мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних праздников.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему локдаун был введен именно в этом месяце. По словам главы Минздрава, после карантина выходного дня в стране снизилось количество новых случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим, украинцам дали возможность отпраздновать новогодние праздники и не вводили жесткие ограничения

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Максим Степанов ответил на несколько важных для украинцев вопросов, касающихся массовой вакцинации, локдауна и ситуации с коронавирусом в стране.





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