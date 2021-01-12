Локдаун в Украине могут продлить — глава Минздрава

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Вечканова Елена
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине может продолжиться и после 24 января. О событии информирует "Украинская правда" со ссылкой на трансляцию "24 канала".
Усиленный карантин, вероятно, не закончат 24 января. Фото из открытых источников
Степанов уверен: найдется множество факторов, которые будут способствовать удлинению усиленного карантина. Более того, министр здравоохранения сам поддерживает подобные действия.
Среди основных причин увеличения продолжительности локдауна Степанов называет вероятный рост количества ковидных больных после новогодних праздников, а также начало сезона гриппа, когда украинцы традиционно болеют чаще.
Особенно странным подобным заявление главы Минздрава кажется после того, как в Киеве решили ослабить принятые карантинные меры. На днях в столице заработали катки и различные аттракционы. Интересно, что по словам заместителя мэра Киева Владимира Бондаренка, такое решение одобрила Госпродпотребслужба. Дескать, подобные виды досуга несут минимальный риск заражения коронавирусом.
В случае правдивости слов Максима Степанова украинцы, вероятно, взбунтуются. Как уже сообщали "Комментарии", изначально от локдауна отказались в Тернополе. Лишь после вмешательства полиции, представители которой принялись штрафовать предпринимателей, вышедших на работу, мэр был вынужден призвать людей к порядку.
Январьский локдаун множество пользователей соцсетей считают нелепым. Поэтому на портале собрано пять самых ярких странностей усиленного карантина в январе 2021 года.
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