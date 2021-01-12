Локдаун в Украине могут продлить — глава Минздрава

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине может продолжиться и после 24 января. О событии информирует "Украинская правда" со ссылкой на трансляцию "24 канала".

Усиленный карантин, вероятно, не закончат 24 января. Фото из открытых источников

Степанов уверен: найдется множество факторов, которые будут способствовать удлинению усиленного карантина. Более того, министр здравоохранения сам поддерживает подобные действия.

"Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны [будем настаивать — ред.] на продлении этого карантина", — прокомментировал ситуацию чиновник.

Среди основных причин увеличения продолжительности локдауна Степанов называет вероятный рост количества ковидных больных после новогодних праздников, а также начало сезона гриппа, когда украинцы традиционно болеют чаще.

Особенно странным подобным заявление главы Минздрава кажется после того, как в Киеве решили ослабить принятые карантинные меры. На днях в столице заработали катки и различные аттракционы. Интересно, что по словам заместителя мэра Киева Владимира Бондаренка, такое решение одобрила Госпродпотребслужба. Дескать, подобные виды досуга несут минимальный риск заражения коронавирусом.

В случае правдивости слов Максима Степанова украинцы, вероятно, взбунтуются. Как уже сообщали "Комментарии", изначально от локдауна отказались в Тернополе. Лишь после вмешательства полиции, представители которой принялись штрафовать предпринимателей, вышедших на работу, мэр был вынужден призвать людей к порядку.

Январьский локдаун множество пользователей соцсетей считают нелепым. Поэтому на портале собрано пять самых ярких странностей усиленного карантина в январе 2021 года.

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