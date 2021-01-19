Поставки китайской вакцины против COVID-19 в Украину: в чем выгода для Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины не подтвердили, что поставка вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac через фирму "Лекхим" было требованием китайской стороны. Директорат фармацевтического обеспечения Минздрава назвал запрашиваемую информацию "конфиденциальной". О чём это говорит? Может ли быть, что Минздрав "наваривает" на китайской вакцине? Кто и как это может делать? Есть ли шанс, что кто-то в Украине будет разоблачен на вакцинных махинациях? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Вакцина против COVID-19 от Sinovac. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Поставки через "фирмы-прокладки"

Политический эксперт Денис Гороховский отмечает, что в мире на сегодняшний день есть всего несколько стран, которые производят собственные вакцины. Все остальные вынуждены закупать эти вакцины из вне.

"Каждый день мы видим новости о том, что какая-то страна договорилась о поставке партии вакцин из Китая, России, США и т.д. И всегда это происходит вследствие диалога правительства с непосредственным производителем или же руководством страны-производителя. Никаких посредников, только прямые переговоры. Во-первых, это самый эффективный пусть с точки зрения скорости процессов, во-вторых, любые посредники увеличивают стоимость вакцины, – поясняет эксперт. – И только в Украине появилась местная фирма-прокладка, через которую пытаются организовать закупку".

По мнению Дениса Гороховского, такое нетипичное решение справедливо вызывает недоумение и вопросы к украинской стороне, на которые сегодня ответы так и не даны.

"Надеется же на то, что правоохранительные органы проведут проверку такого странного решения и дадут ему правовую оценку, учитывая все предыдущие скандалы, связанные с закупками Минздрава и отсутствием хоть каких-то результатов со стороны правоохранительной системы, не приходится", – уверен эксперт.

Закупки по упрощенной системе

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal, председатель Китайско-Украинской торгово-промышленной ассоциации Денис Бондар подчеркивает: "Слухи о том, что люди, причастные к Минздраву, "наваривают", ходят в Украине давно. Но особенно они обострились в начале пандемии, когда был создан ковид-фонд и закупки стали проходить по упрощенной системе".

Денис Бондар не исключает, что такое может происходить и с закупками китайской вакцины.

"Удивительно, почему Минздрав не закупает напрямую у китайской компании, – говорит эксперт. – В Украине при тендерах часто используют компанию-прокладку между производителями и государством. В большинстве случаев прокладка аффилированна с лицами из государственных компаний или министерств, где объявлен тендер. Такая схема используется для завышения стоимости товара, поставляемого государству. Таким образом обворовывается государство, в интересах, как правило, связанных с руководством государственных органов лиц".

Вызывает вопросы у эксперта и засекречивание такого договора.

"Любую неудобную информацию для любой структуры или министерств Украины, которая порочит такой орган или всю власть, как правило, делают конфиденциальной – во избежание скандала и для покрытия виновников, создавших ситуацию. Давайте не забывать, что, как в правоохранительных органах, так и во власти существует круговая порука", – говорит Денис Бондар.

Шанс, что кто-то из "наваривающих", в том числе на закупках вакцин, будет разоблачен в Украине, видятся эксперту мизерными.

"Не будем забывать о крайне высокой коррумпированности правоохранительных органов. Даже если соответствующие факты правоохранители и установят, то за соответствующие вознаграждение быстро "потеряют" доказательства. И даже если дело дойдёт до суда, то там развалиться из-за недостаточности доказательной базы. Схемы же такого уровня, по моему мнению, невозможны без участия высших должностных лиц государства и в частности министерств", – резюмирует эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали о перспективах для Украины, если в мире станет обязательным паспорт вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!