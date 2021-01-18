В Минздраве не подвердили, что поставка вакцины через фирму "Лекхим" было требованием китайской стороны

Как известно, вакцину против COVID-19 от китайской компании Sinovac Украина планирует закупать через предприятие "Лекхим", которое связывают с министром здравоохранения времен президента Януковича Раисой Богатыревой. По словам главы Минздрава Максима Степанова, данное требование поступило от самого китайского производителя, о чем министр заявил в интервью изданию "Настоящее время".

Вакцина от Sinovac - фото из открытых источников

"Комментарии" решили разобраться, действительно ли Sinovac выдвинуло требование закупать препарат через "Лекхим", запросив документальное подтверждение словам министра здравоохранения Украины.

"Компания Sinovac Biotech, которая хотела осуществлять поставку в Украину через это фармпредприятие, а это далеко не маленькое фармпредприятие, которое, насколько я понимаю, давно сотрудничает с компанией Sinovac Biotech, и это было условие китайской стороны, что свою поставку они будут осуществлять через это предприятие. Поэтому с ними заключили договор", – заявлял в интервью Максим Степанов.

"Комментарии" отправили информационный запрос в Министерство здравоохранения Украины с просьбой предоставить официальную документацию, которая может подтвердить или опровергнуть слова министра, согласно статье 5 Закона Украины "О доступе к публичной информации", на что в ответ получили отказ.

Директорат фармацевтического обеспечения Минздрава определил запрашиваемую информацию "конфиденциальной", вследствие чего в Министерстве не смогли подтвердить информацию о том, что поставка вакцины через фирму "Лекхим" было требованием китайской стороны.

"Статья 7 Закона определяет, что конфиденциальная информация — информация, доступ к которой ограничено физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий, и которая может распространяться в определенном ними порядке по их желанию в соответствии с предусмотренными ними условиями. В связи с вышеперечисленным, запрашиваемая Вами информация не может быть отнесена к публичной и быть открытой к общему доступу", — ответили в Директорате фармацевтического обеспечения Минздрава.





Какие именно ведомости в Минздраве сочли конфиденциальной информацией (к примеру, стоимость закупки препарата, маржу компании-производителя или объем финансирования), и почему к ним ограничили доступ, в Директорате не объяснили.



Ранее в издании "Лига", сообщали, что общественная организация "Пациенты Украины" заявила о том, что Степанов дал лично поручения заключить договор на закупку вакцин именно с компаниями Sinovac и "Лекхим". В организации также добавили, что в постах, новостях и обращениях дают ссылки на источники.

"Комментарии" также попросили компанию Sinovac подтвердить или опровергнуть слова министра здравоохранения Украины касаемо закупки вакцины, однако ответ на запрос пока что получить не удалось.

Как сообщалось ранее, Украина отказалась от вакцины против коронавируса, которая дешевле в шесть раз.











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