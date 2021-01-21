Скандалы вокруг закупки вакцин против коронавируса: почему Украине грозит задержка с поставками

В мире в целом и Украине в частности начали вспыхивать скандалы в связи с закупкой и производством вакцин. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему это происходит, как ситуацию в своих геополитических целях могут использовать крупные игроки и как это уже отображается на Украине.



Вакцина против COVID-19. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Замедленная реакция Украины

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин обращает внимание, что сейчас почти все развитые страны, которые имеют эффективный менеджмент, заняты поставками вакцин, чтобы побороть вирус COVID-19 в своих государствах. В Украине же, подчеркивает он, этот процесс движется очень медленно.

"Мы отстаем практически от всех. И это вновь демонстрирует неэффективность украинской власти. Теперь это проявляется в обеспечении вакцинации населения. Спасает, что в Украине начал формироваться коллективный иммунитет к данному вирусу. Это видно по динамике новых случаев, по наполняемости больниц. 30-31 ноября были пики, после чего заболеваемость идет на спад. Даже новогодние праздники не сильно повлияли на рост заражаемости и новые случаи", – подчеркивает Анатолий Амелин.

Он также прокомментировал скандалы, вспыхивающие вокруг вакцин. И странности с поставками вакцины от китайской компании Sinovac через фирму "Лекхим", и попытки продвижения российской вакцины "Спутник V" не только на оккупированный Донбасс, но и на остальную часть Украины.

"Важно понимать: что бы мы не выбрали, всегда будут оппоненты. Это глобальная конкуренций компаний, производящих вакцину и имеющих на этом миллиардную капитализацию. Они будут использовать любой повод, чтобы победить в "вакцинной войне". Есть и геополитические моменты. Было бы странно, если бы во время Второй мировой войны СССР покупал фармакологические средства у фашистской Германии. Такая же ситуация у нас со "Спутник V"… Мы должны учитывать и это, и то, что приобретать можно лишь вакцины, которые прошли все три стадии клинических испытаний. Что касается обвинений в фирмах-прокладках… Трудно сказать, почему украинское правительство не работает напрямую с поставщиками. Возможно, кто-то купил партию лично для себя – и теперь перепродает. С другой стороны, обвинения в прокладках могут использоваться, чтобы сбить кого-то в конкурентной борьбе", – отмечает Анатолий Амелин.

Вакцина – единственный способ бороться с коронавирусом

Экономический эксперт Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов напоминает, что вакцинация является единственным возможным способом борьбы с эпидемией в кратчайшие сроки. Он отмечает, что в существующих графиках вакцинации создание массового иммунитета (более 70% вакцинированных) запланировано в развитых странах к концу 2021 – началу 2022 года. А в развивающихся и странах третьего мира – к средине 2023 года.

"Любые непредвиденные обстоятельства могут отодвинуть график вакцинации, – подчеркивает эксперт. – А выбиться из общемирового графика вакцинирования чревато, изоляцией туристических и торговых потоков, которые являются основой стабильного экономического роста".

Развитые страны (США, Великобритания) резервируют, по словам Адриана Пантюхова, избыточные дозы вакцин, чтобы обезопасить себя от возможных рисков.

"Например, резерва (предзаказа) Канады хватит, чтобы провакцинировать 304% населения, Великобритании – 302%. А страны, которые отказались, либо не успели забронировать достаточное количество вакцин, могут пострадать от перебоев с поставками. Так, немецкий производитель Pfizer приостановил производство вакцин до февраля – для дополнительного расширения производства. Он следовал идее "Сейчас меньше, гораздо больше потом", пообещав увеличить поставки до 2 млрд доз в 2021 против 1,3 млрд запланированных, – отмечает эксперт. – Но пострадавшие страны возмутились. Только в ЕС шесть стран заявили, что их графики вакцинации пострадали из-за непредвиденной отсрочки. Кроме того, для вакцины, которой необходимо две дозы – задержка поставок критична".

Даже без задержек в поставках – вакцина доступна в ограниченном количестве, продолжает Адриан Пантюхов. А вакцинация лиц в зоне риска – это первоочередный приоритет.

"Страны, которые допускают верховенства "денег над правом", не важно из-за оплошности, или преднамеренно, рискуют высокими цифрами смертности и прорывом первого барьера защиты (врачи). Так в Польше, несколько государственных служащих и артистов получили первую дозу вакцины, перед "0-мы пациентами" – врачами, – рассказывает эксперт. – Напомню, что страны, которые первыми справятся с эпидемией, получат сильное конкурентное преимущество, что мы могли наблюдать в Китае. Пройдя пик заболеваемости в январе-феврале прошлого года, он один из немногих сохранил положительную динамику ВВП в 2020-ом – рост составил 2,3%. Страна, которая снимет карантинные ограничения, сможет безопасно принимать туристов, и восстанавливать деловую деятельность".

Украина, к сожалению, остается среди аутсайдеров, забронировав вакцин на всего 5% населения, отмечает Адриан Пантюхов.

"Для нас это значит – медленное восстановление утерянного экономического роста в кризис. И несколько дополнительных всплесков заболеваемости, предварительно этой весной и к следующей зиме", – прогнозирует эксперт.

Напомним, эксперты рассказали, может ли стать вакцинация против коронавируса обязательной для украинцев.

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