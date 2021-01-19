Паспорт вакцинации: плюсы и минусы инициативы для Украины

В мире обсуждают создание единого сертификата о вакцинации от коронавируса (паспорт вакцинации). Без него, вероятно, не будут пускать в ряд стран, возможны другие ограничения. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему может быть опасной эта идея.



Паспорт вакцинации против коронавируса. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Украине не избежать паспорта вакцинации

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики, управляющий партнер Юридической компании "Grishakov Law Company" Александр Гришаков считает, что Украина никуда не денется от паспорта вакцинации.

"Введение подобных документов уже рассматривают на уровне Всемирной организации здравоохранения, ведущих государств. Учитывая, что пандемия коронавируса имеет мировое значение, то и паспорт вакцинации будет обязателен для каждого государства. Хочет оно того или нет", – прогнозирует эксперт.

По его словам, вполне вероятно, что лишь наличие паспорта вакцинации даст возможность выезда за рубеж. Не исключено, что этот же документ будут требовать при устройстве в детский сад, школу, на работу, при поступлении в вуз. Даже для участия в тех или иных проектах, концертах.

"То есть, у кого будет паспорт вакцинации, у того и будет больше возможностей. Соответственно, его отсутствие приведет к ряду ограничений, – поясняет Александр Гришаков. – Скорее всего, каждое государство будет подгонять свою законодательную базу под новые требования. Так что находимся мы на пороге новых законодательных изменений и трансформации контроля за гражданами".

Из плюсов эксперт называет более точный контроль, анализ, статистику всего, что связано с коронавирусом. Сколько заболело, в том числе после вакцинации, и так далее.

Из минусов – усиление неравенства и ужесточение контроля.

"Паспорт вакцинации, вероятно, будет в электронном виде. То есть, те, кто не имеет смартфона (пенсионеры, бедные люди) не смогут себе установить соответствующее приложение. К тому же, такая оцифровка – это риск того, что информация, которая ранее считалась медицинской тайной, станет общедоступной. Таможенные, полицейские органы, к примеру, смогут получить к ней доступ, а это нарушение медицинской тайны, которую гарантирует наше законодательство. То есть, еще и в этом ракурсе могут принимать соответствующие изменения на законодательном уровне", – констатирует Александр Гришаков.

Нарушение конфиденциальности

Политический социолог Алексей Полтораков сообщил, что в научно-философских кругах уже достаточно давно обсуждается тема того, что "глобализация по сути кончилась". То есть, мир стал окончательно глобальным и начал развиваться дальше. И пандемия коронавируса, подчеркивает эксперт, стала достаточно яркой иллюстрацией не только самого тезиса о "конце глобализации", но и о производных вызовах и угрозах этого события.

"В первом приближении, идея "паспорта вакцинации" видится объективно востребованным инструментом как минимум сдерживания внешнего распространения коронавируса, усугубляемого его внутренней мутацией. Вместе с тем, идея "паспорта вакцинации" таит в себе целый пакет небеспроблемных ситуаций, связанных с проблематиками свободы передвижения – с одной стороны, и конфиденциальности – с другой", – говорит Алексей Полтораков.

Он уточняет, что в терминах "свободы передвижения" необходимость получения пока что принципиально непонятного "паспорта вакцинации" резко диссонирует не только с институтами безвизовых режимов, но также с форматами научных, образовательных и культурных обменов, особенно на "микро-уровне" краткосрочных визитов преподавателей и студентов, музыкантов и художников.

"К тому же, как показывает международная практика, краеугольным камнем традиционно выступает проблема взаимного признания "паспортов вакцинации" в терминах доверия к медицинским лабораториям, особенно небольшим, – продолжает социолог. – На фоне жестко ограниченных эпидемией коронавируса возможностей "академического обмена" уже активно растет и развивается целая инфраструктура "онлайн-стажировок" сомнительного характера".

Имея также некоторое представление о национальном "сером" рынке медицинских справок ("больничных") и сертификатов, можно смело прогнозировать его "обогащение" и сегментом "паспортов вакцинации", –предупреждает Алексей Полтораков.

"Производной проблемой является вопрос "права на приватность", прежде всего в терминах регулярных утечек конфиденциальной информации от паспортных до банковских данных), которым подвержены даже достаточно защищенные государственные структуры, – отмечает эксперт. – Производными вопросами являются также потенциальная (не)готовность ключевых "стейкходеров" (от медицинских лабораторий до страховых кампаний) делиться "своей" информацией, представляющей также и коммерческую тайну, с упомянутыми ранее "серыми" субъектами соответствующего рынка услуг".

Напомним, новое исследование утверждает, что стрессы и депрессия непосредственно влияют на состояние иммунной системы человеческого организма. Как следствие, он может хуже воспринимать новые вакцины от коронавируса, что уменьшает их эффективность.

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