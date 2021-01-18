Депрессия может повлиять на эффективность вакцины от коронавируса — ученые

Новое исследование утверждает, что стрессы и депрессия непосредственно влияют на состояние иммунной системы человеческого организма. Как следствие, он может хуже воспринимать новые вакцины от коронавируса, что уменьшает их эффективность. Статью американских ученых разместило издание Perspectives on Psychological Science, пишет Times of India.

Депрессия напрямую влияет на эффективность лечения коронавируса. Фото: iStock

"П андемия имеет не менее тревожную составляющую для психического здоровья, вызывает тревогу и депрессию, среди многих других связанных с этим проблем. Эмоциональные стрессовые факторы, подобные этим, могут влиять на иммунную систему человека, ухудшая ее способность противостоять инфекции", — утверждает автор исследования, ученая из Университета штата Огайо Аннелиз Мэдисон.

Отдельно ученый подчеркивает, что самая большая проблема заключается в том, что пандемия самостоятельно усиливает все факты риска, влияющих на иммунитет.

Между тем, эффективность вакцины действительно зависит от состояния нашего здоровья. Ведь любая прививка является вызовом для иммунной системы. После введения лекарств на клеточном уровне начинает наблюдаться врожденный общий иммунный ответ. Это организм пытается распознать потенциальную биологическую угрозу. Но со временем это превращается в выработку антител, которые позже начнут борьбу с вирусом. Чем дольше антитела будут производиться, тем более эффективна вакцина.



Конечно, нервозность только вредит нам, потому что истощает и физически, и морально. Именно поэтому ученые советуют по крайней мере за 24 часа до вакцинации от коронавируса немного позаниматься спортом, а также полноценно выспаться. Это несколько "разбудит" иммунную систему.

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