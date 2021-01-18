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Главная Новости Общество медицина Коронавирус может быть биологическим оружием: неожиданное заявление нардепа
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Коронавирус может быть биологическим оружием: неожиданное заявление нардепа

По ее словам, Китай вышел уже на первую линию холодной войны

сегодня, 18:21
Автор:

Любовь Блажко

В своем интервью для на телеканала "Наш" народный депутат Верховной Рады Елена Мошенец сделала неожиданное заявление. Так, она сказала, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Нардеп добавила, что Китай вышел уже на первую линию холодной войны.

Коронавирус может быть биологическим оружием: неожиданное заявление нардепа

Коронавирус. Фото: unsplash

Мошенец рассказала, что уже на продолжении длительного времени не прекращаются разговоры о том, что создание вируса – это мощное биологическое оружие, созданное в лабораториях. 

"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии, как и о ядерном оружии, речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать — сколько их, где и в каких странах, то о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия, тут сказать сложнее. Коронавирус может быть хорошим примером того, как этом может быть. Даже без ядерного оружия", — заявила народный депутат. 


Как сообщало издание "Комментарии", как избежать вспышки "британского" штамма коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал простой, но максимально эффективный способ, который поможет обезопасить себя от нового штамма коронавируса.

Также мы писали, Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от коронавируса. Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская на своей странице в социальных сетях рассказала, какие препараты являются эффективными в борьбе с COVID-19. Было проведено новое научное исследование, которое продемонстрировало высокую эффективность препаратов. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z6LOl7nEL7c&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A8
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