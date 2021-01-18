Коронавирус может быть биологическим оружием: неожиданное заявление нардепа

В своем интервью для на телеканала "Наш" народный депутат Верховной Рады Елена Мошенец сделала неожиданное заявление. Так, она сказала, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Нардеп добавила, что Китай вышел уже на первую линию холодной войны.

Коронавирус. Фото: unsplash

Мошенец рассказала, что уже на продолжении длительного времени не прекращаются разговоры о том, что создание вируса – это мощное биологическое оружие, созданное в лабораториях.

"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии, как и о ядерном оружии, речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать — сколько их, где и в каких странах, то о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия, тут сказать сложнее. Коронавирус может быть хорошим примером того, как этом может быть. Даже без ядерного оружия", — заявила народный депутат.





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