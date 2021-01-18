Коронавирус может быть биологическим оружием: неожиданное заявление нардепа

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Любовь Блажко
В своем интервью для на телеканала "Наш" народный депутат Верховной Рады Елена Мошенец сделала неожиданное заявление. Так, она сказала, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Нардеп добавила, что Китай вышел уже на первую линию холодной войны.
Коронавирус. Фото: unsplash
Мошенец рассказала, что уже на продолжении длительного времени не прекращаются разговоры о том, что создание вируса – это мощное биологическое оружие, созданное в лабораториях.
Как сообщало издание "Комментарии", как избежать вспышки "британского" штамма коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал простой, но максимально эффективный способ, который поможет обезопасить себя от нового штамма коронавируса.
Также мы писали, Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от коронавируса. Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская на своей странице в социальных сетях рассказала, какие препараты являются эффективными в борьбе с COVID-19. Было проведено новое научное исследование, которое продемонстрировало высокую эффективность препаратов.
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