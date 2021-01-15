Избежать вспышки "британского" штамма коронавируса: в Минздраве рассказали как

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Любовь Блажко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал простой, но максимально эффективный способ, который поможет обезопасить себя от нового штамма коронавируса. Все, что нужно – чаще мыть руки, заявил заместитель министра здравоохранения в своем интервью "Левому берегу".
Британский штамм коронавируса. Фото: unsplash
Добавим, что ранее главный санитарный врач поделился, что в Украине пока не подтвердился новый штамм COVID-19, который обнаружили в Великобритании. Несмотря на это, новую партию проб отправили в лабораторию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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