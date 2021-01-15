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Избежать вспышки "британского" штамма коронавируса: в Минздраве рассказали как

Главный санитарный врач Виктор Ляшко дал полезный совет

сегодня, 18:56
Автор:

Любовь Блажко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал простой, но максимально эффективный способ, который поможет обезопасить себя от нового штамма коронавируса. Все, что нужно – чаще мыть руки, заявил заместитель министра здравоохранения в своем интервью "Левому берегу".

Избежать вспышки "британского" штамма коронавируса: в Минздраве рассказали как

Британский штамм коронавируса. Фото: unsplash

"Чтобы не было вспышки британского штамма коронавируса, надо соблюдать карантинные ограничения, которые предлагает правительство: носить маску, избегать скоплений людей и часто мыть руки. Если бы каждый человек мыл руки хотя бы 5 раз в день, то количество больных уменьшилось бы на 35%", объяснил Виктор Ляшко. 

Добавим, что ранее главный санитарный врач поделился, что в Украине пока не подтвердился новый штамм COVID-19, который обнаружили в Великобритании. Несмотря на это, новую партию проб отправили в лабораторию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Также мы писали, врач опровергла популярный миф о новом штамме коронавируса. Доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко заявила, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Британии, не предоставляет сильной угрозы для общества. Но осторожность соблюдать все же стоит, потому что вирус распространяется стремительными темпами и больше всего перед ним уязвимы дети. 
Как сообщало издание "Комментарии", Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от коронавируса. Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская на своей странице в социальных сетях рассказала, какие препараты являются эффективными в борьбе с COVID-19. Было проведено новое научное исследование, которое продемонстрировало высокую эффективность препаратов. 


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Источник: https://lb.ua/society/2021/01/15/475283_viktor_lyashko_mi_vvodimo.html
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