Украина вводит паспорта вакцинации: что известно

Украина внедряет запуск цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса синхронно с Европейским Союзом. Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент "Комментариев".



Вакцинация в Украине. Фото: nikvesti.com

По его словам, в Украину прибыла еще одна партия из 20 млн американской вакцины Pfizer. Препарат сразу распределят по регионам, чтобы ускорить вакцинацию. Он сообщил, что в Украине второй месяц подряд снижается динамика заболеваемости COVID-19. Отдельно премьер рассказал о внедрении COVID-паспортов вакцинации. Согласование таких сертификатов уже завершают в Европейском Союзе, отметил глава правительства Украины.

"Их наличие будет необходимым условием для путешествий по Европе, а потому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами, и запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля", — проинформировал Шмыгаль.

Ранее внедрение сертификатов вакцинации в Украине с 1 июля 2021 года анонсировал экс-главный санитарный врач, а ныне — новый министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что Украина является участником двух рабочих групп по внедрению COVID-сертификатов — от Всемирной организации здравоохранения и от Евросоюза.

По последним данным Минздрава, в Украине за сутки зарегистрировано почти 3,4 тыс. новых случаев заболеваемости COVID-19, умерли — 208 человек, выздоровели — почти 15 тыс. Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 2,1 млн украинцев, из них более 1,9 млн выздоровели, умерли — более 49,8 тыс.

В Украину 26 мая прибыли 117 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer. Этим препаратом будут делать прививки педагогам, медикам, военным, сотрудникам СБУ и представителям иностранных дипломатических учреждений. По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации записались более 590 тыс. украинцев. Всего с начала прививочной кампании в Украине прививки получили более 987 тыс. человек. К концу года украинское правительство планирует сделать прививки от коронавируса большинству взрослого населения страны.



О важности "ковидных" сертификатов "Комментариям" рассказал народный депутат Украины VI-IХ созывов Дмитрий Шпенов. Плюсы и минусы паспортов вакцинации в Украине также оценили эксперты.

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