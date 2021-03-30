Паспорт вакцинации в Украине: плюсы и минусы наличия

Украине понадобится система "паспортов вакцинации", как в других европейских государствах или Соединенных Штатах. Такую мысль высказал президент Владимир Зеленский. Почти сразу же появилась и информация о введении специальных "сертификатов", подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса. Подобные документы, по словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, появятся в ЕС уже в июне — с 15 числа. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы узнать плюсы и минусы введения подобных документов: как в мире, так и в Украине.



Украине может понадобится паспорт вакцинации. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Украина повторяет европейские нарративы

На сегодняшний день вопрос разработки и внедрения "паспортов вакцинации" является общемировым вызовом. И рассчитывать на то, что необходимость реагировать на него обойдет Украину, было бы странно. На этом акцентирует адвокат, эксперт Украинского института будущего (УИБ) по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько.

"После первых заявлений глав других государств и представителей ЕС о введении такого документа представители украинской власти не имели четко выраженного видения по этому вопросу. Но когда сегодня ЕС уже имеет понятный план внедрения документа, обойтись без, по крайней мере, политических заявлений на эту тему, если мы не хотим "выпадать" из общеевропейского дискурса, нельзя. Более того, так или иначе пандемия и способы ее преодоления (какими бы они ни были) ставят страны в условия принятия общих правил игры. Или оставления вне игры, — подчеркивает эксперт. — Иначе говоря, не стоит ожидать освобождения от необходимости иметь те документы, которые требует государство, чьи границы мы хотим пересечь. И ни мировое сообщество, ни отдельно взятое государство не будет беспокоить наша ситуация с темпами вакцинации или доступностью вакцин".

Правильно это или нет — вопрос риторический, отмечает Мирослава Чорноусько. Поэтому постановка президентом вопроса о таких паспортах — скорее закономерна.

"К тому же, не удастся просто взять и отказаться от решения вопроса того, как обеспечить в будущем возможность свободного передвижения украинцев по миру в условиях новой реальности. Так, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, предупреждение распространения инфекционных заболеваний является одним из приоритетных направлений международно-правового сотрудничества государств в сфере здравоохранения. Другое дело — какое влияние вакцинная паспортизация может оказать на соблюдение прав граждан. Не спровоцирует ли их ограничения", — размышляет эксперт.

Вакцинацию превращают в "добровольно-принудительную"

Мирослава Чорноусько с сожалением отмечает, что в условиях низкого уровня доверия к власти в целом и к Минздраву в частности, а также учитывая ограниченную доступность вакцин в Украине, темпы вакцинации у нас остаются сверхмедленными. Понятно, что, учитывая такое положение дел, "вакцино-паспортизация" является исключительно вынужденной мерой.

"В то же время, это не никак не смягчает ее дискриминационного характера, — продолжает Мирослава Чорноусько. — Особенно, принимая во внимание заявления отдельных народных депутатов о необходимости введения тотальных ограничений для не вакцинированных граждан по образцу Израиля".

При этом, подчеркивает эксперт, практически все варианты ведут к превращению добровольной вакцинации в "добровольно-принудительную". Ведь уже сейчас часть граждан, которые не собираются вакцинироваться при обычных условиях, готовы поступиться своей позицией, если это будет необходимо для возможности свободного пересечения границ и реализации прав.

"Таким образом, речь идет о тотальной подмене понятий, в том числе — в части обеспечения общепризнанных прав. Так, например, сейчас добровольная вакцинация может рассматриваться как одна из форм реализации индивидуального права человека в сфере здравоохранения. В то же время мы являемся свидетелями того, как право фактически превращается в обязанность. Дискриминационность такого предложения подтвердила и ВОЗ. Вероятно, именно поэтому до сих пор законодательство стран мира не содержит прямой обязанности по вакцинации, хотя и идя на компромиссы в части жесткого "поощрения" к вакцинации. В любом случае, нужно понимать, что государство должно устанавливать только такие ограничения, которые определяются законом, и только насколько это соответствует природе права. И исключительно с целью способствовать общему благополучию в демократическом обществе", — уверена Мирослава Чорноусько.

На деле же, по ее словам, приходится констатировать риск ограничения свободы передвижения, гарантированного ст. 33 Конституции Украины. Кроме того, уже сейчас можно прогнозировать обострение проблемы доступа к образованию детей с отсутствием соответствующих прививок, а также возникновение проблем с обеспечением трудовых прав граждан.

"Неизбежным в этой связи будет углубление кризиса судебной системы — после усиления соответствующих ограничений, которые граждане так или иначе будут обжаловать, защищая свои права. Вполне вероятно, что в случае введения тех или иных жестких ограничений, встанет вопрос их конституционности. Таким образом, общество стоит на пороге новой эпохи, с точки зрения пересмотра прав человека и гражданина", — констатирует кандидат юридических наук.

Должна быть альтернатива

Исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств Павел Григораш считает, что иметь возможность путешествовать с паспортом вакцинации лучше, чем не иметь такой возможности в принципе.

"Главное, чтобы, во-первых, была альтернатива вакцинации в виде результата теста или других условий пересечения границы. Не все имеют доступ к вакцине, особенно в Украине. Плюс есть категория людей, имеющая медицинские противопоказания. Во-вторых, чтобы это не превратилось в новую норму, а выступало лишь как временное ограничение на период борьбы с пандемией", — подчеркивает Павел Григораш.

Паспорта уберегут Украину от частичной изоляции

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько уверен, что для связи со странами Евросоюза Украина, очевидно, должна ориентироваться на правила, которые там действуют.

"Если в ЕС будут введены паспорта вакцинации, то украинцам они будут нужны для того, чтобы осуществлять деловые и туристические поездки в страны ЕС, — говорит эксперт. — Координация с ними в этом вопросе и внедрение их опыта будет для Украины правильным шагом, если мы не хотим оказаться в частичной изоляции".

Другое дело, отмечает Александр Солонько, что нам необходимо обеспечить массовую вакцинацию.

"Кроме того, увидим, как власть будет осуществлять коммуникацию с гражданами по теме сертификата (паспорта) вакцинации. Можно не сомневаться, что различные заинтересованные стороны будут пытаться спекулировать на этом вопросе", — прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, каким будет паспорт вакцинации в Штатах.

Также на портале можно узнать, что электронный паспорт получил в Украине равное значение с бумажным.

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