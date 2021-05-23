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Главная Новости Общество права человека Ковидные сертификаты важны для тех, кто собирается путешествовать - Шпенов
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Ковидные сертификаты важны для тех, кто собирается путешествовать - Шпенов

По важности ковид-сертификаты являются не такой значимой проблемой для власти, как поставки вакцин и наращивание темпов вакцинации

сегодня, 00:39
Автор:

Ольга Чародий

Ковидные сертификаты важны для тех, кто вакцинировался и собирается путешествовать. Об этом заявил народный депутат Украины VI — IХ созывов Дмитрий Шпенов "Комментарии-Украина".

Ковидные сертификаты важны для тех, кто собирается путешествовать - Шпенов

Дмитрий Шпенов (фото из открытых источников)

"Ряд европейских стран уже объявили, что открывают туристический сезон с июня 2021 года. Для украинцев, которые сомневаются в необходимости вакцинироваться, но хотят съездить в отпуск за границу, ковид-паспорта могут стать весомым аргументом изменить свое мнение. Однако есть все основания считать заявление главы Минздрава о скором появлении ковид-паспортов обычным пиаром. То же самое г-н министр (бывший министр – ред.) анонсировал еще в январе, но ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Возможно, таким образом Степанов в который раз пытается отвлечь внимание общественности от провала вакцинации и его личной ответственности за это", — считает Дмитрий Шпенов.

По его словам, по важности ковид-сертификаты являются не такой значимой проблемой для власти, как поставки вакцин и наращивание темпов вакцинации. В мире сделано 1,2 млрд прививок, в Европе — 242 млн, в Украине — 784 тыс, и только 419 человек получили две дозы вакцины.

"ЕС планирует до конца июня внедрить цифровые зеленые сертификаты. В мае начнут тестовое использование сертификатов Италия, Греция, Испания, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург", -  добавил он.

Напомним, более 473 тыс. доз вакцины Pfizer получит Украина до конца мая для прививки работников образования. В Украине также готовятся к вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія", отметил глава правительства. По его словам, в стране планируют открытие соответствующих прививочных центров. Первые такие пункты откроют в крупных городах.


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