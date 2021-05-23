Ковидные сертификаты важны для тех, кто собирается путешествовать - Шпенов

BTC/USD
38066.49
ETH/USD
2359.24
LTC/USD
175.01
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Ковидные сертификаты важны для тех, кто
вакцинировался и собирается путешествовать. Об этом заявил народный депутат
Украины VI — IХ созывов Дмитрий Шпенов "Комментарии-Украина".
Дмитрий Шпенов (фото из открытых источников)
По его словам, по важности ковид-сертификаты
являются не такой значимой проблемой для власти, как поставки вакцин и
наращивание темпов вакцинации. В мире сделано 1,2 млрд прививок, в Европе — 242
млн, в Украине — 784 тыс, и только 419 человек получили две дозы вакцины.
Напомним, более 473 тыс. доз вакцины Pfizer получит Украина до конца мая для прививки работников образования. В Украине также готовятся к вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія", отметил глава правительства. По его словам, в стране планируют открытие соответствующих прививочных центров. Первые такие пункты откроют в крупных городах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости