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Главная Новости Общество события Вакцинация от COVID-19 в Украине: как проходит процесс прививок
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Вакцинация от COVID-19 в Украине: как проходит процесс прививок

О поставках препаратов для вакцинации и прививках населения от коронавируса рассказали в правительстве

сегодня, 15:32
Автор:

Наталья Некрасова

Более 473 тыс. доз вакцины Pfizer получит Украина до конца мая для прививки работников образования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: как проходит процесс прививок

Вакцинация от COVID-19. Фото: mil.gov.ua

В Украине также готовятся к вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія", отметил глава правительства. По его словам, в стране планируют открытие соответствующих прививочных центров. Первые такие пункты откроют в крупных городах.

Поставку очередной партии вакцины Pfizer ранее анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов. Она должна была прибыть сегодня, 17 мая. Также в рамках инициативы COVAX Украина ожидает вакцину AstraZeneca.

По последним данным Минздрава, в Украине с начала вакцинации привито от COVID-19 более 940 тыс. украинцев. Из них получили две дозы вакцины и завершили вакцинацию почти 18,4 тыс. В лист ожидания вакцинации записались более 558,8 тыс. человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели более 2,1 млн украинцев, выздоровели — более 1,8 млн, умерли — более 48 тыс. человек.

Как сообщал корреспондент издания "Комментарии", сегодня возле Верховной Рады состоялся митинг. Его участники требовали отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

14 мая в парламент поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по увольнению главы Минздрава. Отставки Степанова требуют в связи с провалом закупки вакцин от коронавируса. По его должность планируют назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Сам Степанов сегодня отреагировал на попытки отстранить его от должности. Он напомнил, что возглавил Минздрав год назад и боролся не только за высокие зарплаты медиков, но и за жизнь каждого украинца.

"Убежден, что рядом с профессионализмом, не может быть места политической целесообразности и конъюнктуре. Врач и пациент, а не бюрократ и политик, должны решать, куда должна двигаться медицина в Украине. Проиграна ли битва? Нет. Все только начинается" — заявил Степанов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что уйти со своих постов решили министры инфраструктуры и развития экономики — Владислав Криклий и Игорь Петрашко.


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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/337910091109534
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