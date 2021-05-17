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Митинг за отставку главы Минздрава Степанова был проплаченным (ФОТО)

В Киеве участникам акции против Максима Степанова обещали заплатить

сегодня, 12:52
Автор:

Станислав Молчанов

В Киеве возле Верховной Рады 17 мая прошел митинг, где требовали отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом передает корреспондент издания "Комментарии".

Митинг за отставку главы Минздрава Степанова был проплаченным (ФОТО)

Митинг против Степанова

Участие в акции приняли около 50 человек. Как сообщил журналист, так называемых участников митинга против Степанова могли привезти на автобусах, стоящих неподалеку.

Сообщается, что у автобусов стоят координаторы, которые раздают плакаты и дают указания участникам митинга. Один из них рассказал, что за участие в митинге ему обещали 200 гривен.

Митинг за отставку главы Минздрава Степанова был проплаченным (ФОТО) - фото 2
Митинг за отставку главы Минздрава Степанова был проплаченным (ФОТО) - фото 3
Митинг за отставку главы Минздрава Степанова был проплаченным (ФОТО) - фото 4

Напомним, 14 мая в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. При этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что причиной представления являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

По словам Степанова, он не писал заявления, потому что высоко оценивает достижения Минздрава за время своего руководства. Среди прочего Максим Степанов отметил, что разговоры о его отставке и попытки собрать нужные подписи длятся минимум полгода. При этом и он, и его помощники продолжают активно работать над тем, чтобы бороться с коронавирусным заболеванием в Украине.

Ранее, как сообщали СМИ, депутаты провластной фракции "Слуга народа" заявили, что не будут увольнять Максима Степанова, поскольку это усложнит процесс вакцинации против коронавируса.


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