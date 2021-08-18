Украина разрешила въезд иностранцам с одной дозой вакцинации от COVID-19

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Хмільовська Інна
В Украину могут приезжать иностранцы с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и даже после первой прививки. Так, соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 18 августа.
Украина разрешила въезд. Фото из открытых источников
Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или документ, подтверждающий вакцинацию.
Перечень вакцин, которые ВОЗ одобрила для пересечения границы Украины:
- Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech под названием "Комирнати";
- AstraZeneca / Oxford (AZD1222) под названием "АстраЗенека";
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) — производитель Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине как "Ковишелд";
- CoronaVac фирмы Sinovac Biotech, известная в Украине под названием "Коронавак";
- Janssen, или Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);
- mRNA-1273 производства Moderna;
- BBIBP-CorV производства Sinopharm.
Недавно портал "Комментарии" писал, что в Украину отправили новую партию вакцины от коронавируса. Решением правительства Литвы иностранным государствам было отправлено 220 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria). Среди них оказались Украина и Армения.
Напомним, что только вакцинация является действенным способом уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможной смерти. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны хотят обеспечить постоянный доступ к вакцинам даже на выходных или в праздничные дни.
Ранее портал "Комментарии" писал, что вакцина против коронавирусного заболевания CoronaVac, производимая китайской компанией Sinovac Biotech, обладает побочными эффектами, а именно может вызывать временный паралич лицевого нерва (паралич Белла).
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