Украина разрешила въезд иностранцам с одной дозой вакцинации от COVID-19

В Украину могут приезжать иностранцы с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и даже после первой прививки. Так, соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 18 августа.

Украина разрешила въезд. Фото из открытых источников

Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или документ, подтверждающий вакцинацию.



Перечень вакцин, которые ВОЗ одобрила для пересечения границы Украины:

- Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech под названием "Комирнати";

- AstraZeneca / Oxford (AZD1222) под названием "АстраЗенека";



- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) — производитель Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине как "Ковишелд";



- CoronaVac фирмы Sinovac Biotech, известная в Украине под названием "Коронавак";

- Janssen, или Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);

- mRNA-1273 производства Moderna;

- BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Недавно портал "Комментарии" писал, что в Украину отправили новую партию вакцины от коронавируса. Решением правительства Литвы иностранным государствам было отправлено 220 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria). Среди них оказались Украина и Армения.



Напомним, что только вакцинация является действенным способом уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможной смерти. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны хотят обеспечить постоянный доступ к вакцинам даже на выходных или в праздничные дни.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вакцина против коронавирусного заболевания CoronaVac, производимая китайской компанией Sinovac Biotech, обладает побочными эффектами, а именно может вызывать временный паралич лицевого нерва (паралич Белла).

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