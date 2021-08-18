В Украину отправили новую партию вакцины от коронавируса

Сегодня, 18 августа, в Украину оправили 46 тысяч доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (Vaxzevria). По решению правительства Литвы иностранным государствам было отправлено 220 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria). Среди них оказались Украина и Армения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Литвы.

Вакцина от коронавируса, фото из открытых источников

По информации Минздрава Литвы, а Армению отправили 27 500 доз вакцины Vaxzevria, а в Украину — 46 тысяч доз этой же вакцины.

Партии этих же вакцин уже получили Тайвань, Молдова и Сакартвелл. Своей поддержкой Литва выражает ощутимое обязательство помочь дружественным странам, которые не получают регулярные поставки вакцин против COVID-19. Пандемия по-прежнему поражает весь мир — даже тех, кто в настоящее время сталкивается с другими трудностями — политическими волнениями, лишениями. Вот почему в настоящее время крайне важно поддерживать тесные взаимные отношения со всеми членами международного сообщества.

Своим гражданам власти объяснили, что не стоит беспокоиться о возможной нехватке вакцины Vaxzevria в Литве. На складе Центра по чрезвычайным ситуациям сейчас хранится более 70 тысяч доз этой вакцины муниципалитеты также имеют достаточное количество этой вакцины — около 30 тысяч неиспользованных доз.

Напомним, что только вакцинация является действенным способом уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможной смерти. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны хотят обеспечить постоянный доступ к вакцинам даже на выходных или в праздничные дни.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вакцина против коронавирусного заболевания CoronaVac, производимая китайской компанией Sinovac Biotech, обладает побочными эффектами, а именно может вызывать временный паралич лицевого нерва (паралич Белла).

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