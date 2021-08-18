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Вакцина, одобренная в Украине, может вызывать паралич: название препарата

У вакцинированных может появляться так называемый паралич Белла

18 августа 2021, 12:02
Автор:

Елизавета Черных

Вакцина против коронавирусного заболевания CoronaVac, производимая китайской компанией Sinovac Biotech, обладает побочными эффектами, а именно может вызывать временный паралич лицевого нерва, и имеет название паралич Белла. Данное исследование обнародовано в журнале Lancet, передает УНИАН. 

Вакцина, одобренная в Украине, может вызывать паралич: название препарата

Вакцина, одобренная в Украине, может вызывать паралич - фото из открытых источников

Китайские ученые из Гонконга проанализировали частоту паралича Белла среди людей, возраст которых от 18 до 110 лет, вакцинированных препаратом CoronaVac, на протяжении первых 42 дней после прививки и сравнили с фоновыми показателями среди населения.

Так, в ходе исследования было установлено 28 клинически подтвержденных случая паралича Белла, среди 451 939 человек, которые первый раз привились вакциной  CoronaVac. Ученые собирали данные людей, получивших прививку в период с 23 февраля по 4 мая. Исследователи пришли к выводу, что шанс проявления такого побочного эффекта составляет 0,006%.

Авторы исследования отметили, что существует общий повышенный риск паралича Белла, который связан с вакциной CoronaVac.

При этом ученые акцентировали внимание на том, что защитные и полезные свойства препаратов для вакцинации против COVID-19 гораздо превышают риск нежелательных побочных действий. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что Папа Франциск в среду, 18 августа, обратился к людям с призывом сделать прививку от COVID-19. К призывам Папы присоединились в видео несколько кардиналов и архиепископов из Северной и Южной Америки. Представители церкви подчеркнули, что людям следует действовать ответственно, как членам большой человеческой семьи.



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Источник: https://health.unian.net/worldnews/odobrennaya-v-ukraine-vakcina-vyzyvaet-redkiy-paralich-uchenye-poslednie-novosti-11516800.html?_gl=1*tn7l3h*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyOTI3MjMwNy40MC4xLjE2MjkyNzI0NzUuNTk.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyOTI3
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