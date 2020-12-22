Украина получит самую "слабую" вакцину от Сovid-19

Украина получит вакцину Astra Zeneсa, которая эффективна на 70%. Об этом заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин в УП Жизнь во вторник, 22 декабря.

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Кузин отметил, что тут важны условия хранения: препарат компании Astra Zeneka можно хранить при плюсовой температуре. Вакцину Pfizer нужно хранить при -60 / -80° C. Такой препарат требует производства специальных камер хранения (или транспортировки), чем Украина не занималась, в отличие от той же Германии и Бельгии. Последние выступают главными европейскими поставщиками холодильных камер для вакцин от коронавируса.

"Очень много вакцин проходят последнюю фазу клинических исследований", — добавил он.

К слову, Университет Джона Хопкинса опубликовал в научном издании исследование, которое показывает, что каждый 4 человек в мире не будет вакцинирован к 2022 году, так как 51% вакцин уже забронированы для 14% стран (по 5 вакцин на человека). Бедные страны просто не получат вакцину в ближайшие сроки. Университет также привел в пример компании, которые производят "вакцину" изначально ориентируясь на страны с малым бюджетом. Напомним, Astra Zeneka негласно считается третьей в рейтинге вакцин и уступает лишь Pfizer и Moderna.

Кроме того, агентство Bloomberg подсчитало, что в Украине вакцинируют в лучшем случае лишь 5% населения из 20 обещанных. Журналисты проанализировали контракты на поставки с медицинскими компаниями.

Ранее "Комментарии" писали, что большинство украинцев будут вынуждены покупать вакцину от коронавируса самостоятельно, не рассчитывая на бесплатную вакцинацию по программе COVAX от ЕС. Портал опубликовал список неподтвержденных цен на 5 лучших вакцин от коронавируса. В стоимость не входят "накрутка" медицинских компаний и затраты на транспортировку препаратов.





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