kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23447.37

ETH/USD

626.33

LTC/USD

110.23

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Украина получит самую "слабую" вакцину от Сovid-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина получит самую "слабую" вакцину от Сovid-19

Препарат требует менее жестких условий хранения

сегодня, 19:31
Автор:

Татьяна Лозовенко

Украина получит вакцину Astra Zeneсa, которая эффективна на 70%. Об этом заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин в УП Жизнь во вторник, 22 декабря.

Украина получит самую "слабую" вакцину от Сovid-19

Фото: из открытых источников

Кузин отметил, что тут важны условия хранения: препарат компании Astra Zeneka можно хранить при плюсовой температуре. Вакцину Pfizer нужно хранить при -60 / -80° C. Такой препарат требует производства специальных камер хранения (или транспортировки), чем Украина не занималась, в отличие от той же Германии и Бельгии. Последние выступают главными европейскими поставщиками холодильных камер для вакцин от коронавируса. 

"Очень много вакцин проходят последнюю фазу клинических исследований", — добавил он. 

К слову, Университет Джона Хопкинса опубликовал в научном издании исследование, которое показывает, что каждый 4 человек в мире не будет вакцинирован к 2022 году, так как 51% вакцин уже забронированы для 14% стран (по 5 вакцин на человека). Бедные страны просто не получат вакцину в ближайшие сроки. Университет также привел в пример компании, которые производят "вакцину" изначально ориентируясь на страны с малым бюджетом. Напомним, Astra Zeneka негласно считается третьей в рейтинге вакцин и уступает лишь Pfizer и Moderna.

Кроме того, агентство Bloomberg подсчитало, что в Украине вакцинируют в лучшем случае лишь 5% населения из 20 обещанных. Журналисты проанализировали контракты на поставки с медицинскими компаниями.

Ранее "Комментарии" писали, что большинство украинцев будут вынуждены покупать вакцину от коронавируса самостоятельно, не рассчитывая на бесплатную вакцинацию по программе COVAX от ЕС. Портал опубликовал список неподтвержденных цен на 5 лучших вакцин от коронавируса. В стоимость не входят "накрутка" медицинских компаний и затраты на транспортировку препаратов. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/22/243479/
Теги:
comments

Обусуждения

виктор турчаников

сегодня, 20:02

Сосуы для хранения препаратов при температуре жидкого азота (77К, -196С) давным-дпвно разработаны и массово применяются в Украине.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ