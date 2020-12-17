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Bloomberg назвал реальное число вакцин, которые получит Украина

Совокупного количества вакцин Украине хватит для вакцинации лишь шести миллионов граждан

сегодня, 18:28
Автор:

Татьяна Лозовенко

Украина имеет возможность купить вакцин для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. Об этом сообщает издание Bloomberg, которое отслеживает подписанные контракты с крупнейшими производителями вакцин против коронавируса.

Bloomberg назвал реальное число вакцин, которые получит Украина

Кроме того, Украина получит вакцины по линии COVAX. Таким образом совокупного количества вакцин от COVID-19 Украине хватит для вакцинации лишь шести миллионов граждан. Издание добавило, что вакцина будет распределяться неравномерно и может получиться так, что богатые страны зарезервируют за собой тройное количество доз, а бедные не получат ничего. 

Напомним, сегодня, 17 декабря, портал Medical News взял интервью у доцента Университета Макгилла Джасвиндера Сингха, который рассказал, почему некоторые животные могут заразиться коронавирусом. Доктор Джасвиндер Сингх в настоящее время работает адъюнкт-профессором кафедры растениеводства Университета Макгилла, Канада. После получения докторской степени из CSIRO, Канберра, Австралия, он получил еще одну докторскую в Калифорнийском университете в Беркли. Его исследования сосредоточены на геномике и биотехнологических подходах.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции для противостояния пандемии коронавируса.




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Источник: https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/?fbclid=IwAR0pgs9l58VJJDdyIb-DVzWHTEADsMHeFdQCgJZ3VDfTjs1PMm-N93X6jSA
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